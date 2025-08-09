'Je*i se grad bez tri logora!' Skandal trese regiju: 'Oni šalju poruku - spremni su'

Tijekom obilježavanja obljetnica zatvaranja prijedorskih logora u ovom gradu, grupa mladića na glazbenom festivalu nosila je i pokazivala majice koje su veličale činjenicu postojanja tri logora.

Prema fotografijama s glazbenog festivala u Prijedoru (BiH) održanog početkom kolovoza, stajao je u prvom redu pozornice noseći i noseći majicu s keltskim križem i natpisom "Prijedor - Je*i se grad bez tri logora".

Okrenuo se fotografu, koji je objavio ove fotografije na svojim društvenim mrežama, donosi fokus.ba,dok je držao crnu majicu tijekom Garden Festa, održanog između dva obilježavanja godišnjice zatvaranja logora Keraterm i Omarska.

Edin Ramulić, bivši logoraš, aktivist i istraživač ratnih zločina u Prijedoru, osuđuje ovaj potez mladića u Prijedoru, ali ga pripisuje velikoj nezrelosti i neznanju zbog šireg konteksta koji Prijedor povijesno ima.

"Ovo je višeslojno, ovo je uvredljivo, prije svega, za Srbe u Prijedoru. Prijedor je grad logora kada pogledamo prošli rat, bila su ih tri (Keraterm, Omarska i Trnopolje), ali u Drugom svjetskom ratu u prijedorskom logoru 'Ciglana' bilo je zatočeno 14.500 srpskih logoraša iz cijelog potkozarskog kraja", rekao je Ramulić, pojašnjavajući da se ove godine obilježava 84. godišnjica osnutka tog logora.

"Uvredljivo je, taj natpis pokazuje koliko su ti desničari neinformirani, uz to što imaju želju širiti takvu mržnju", rekao je.

Simbol koje koriste neonacisti kao znak mržnje

Crna majica ima natpis "Prijedor", sa stiliziranim križem koji podsjeća na tzv. keltski križ, simbol koji se diljem svijeta koristi među neonacističkim skupinama kao znak mržnje, objašnjava za Detektor Mirza Buljubašić s Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

"Oba elementa povezana su s ekstremističkim i etnonacionalističkim narativima, jedan potječe iz krajnje desničarske neonacističke simbolike, a drugi iz srbijanskog ultranacionalističkog i četničkog tradicionalnog okvira", objašnjava Buljubašić.

Na poleđini ove majice nalazi se simbol dvoglavog orla, koji je dio tradicionalne srpske heraldike, kaže Buljubašić, objašnjavajući da to također evocira ikonografiju povezanu s kvislinškim režimom Milana Nedića iz razdoblja nacističke okupacije Srbije.

"Mislim da zato što je to crna majica s bijelim orlom. To može značiti i političku poruku, srpski radikali", rekao je.

Keltski križ je kvadratni križ povezan ili okružen krugom. Njegovo podrijetlo seže u drevnu Europu, ali nakon Drugog svjetskog rata usvojen je kao simbol koji su koristile brojne supremacističke skupine i pokreti. Često se pojavljuje na stadionima, a koristi se i kao zamjena za slovo "O".

Još jedna majica koja je istaknuta tijekom festivala izrađuje i prodaje desničarska organizacija"Zentropa Srbija", beogradska podružnica transnacionalnog foruma ekstremno desničarskih pokreta. U svibnju ove godine objavili su da je, nakon velikog interesa, dizajn majice "Kavgadžija" za crvenu majicu na fotografiji ponovno na zalihi i dostupan za kupnju putem privatne poruke.

Ikonografija povezana s četništvom

"Crvene majice prikazuju lik bradatog muškarca sa šajkačom, s natpisom 'Кавгаџије' i prekriženim puškama, što odgovara ikonografiji povezanoj s četničkim nacionalističkim i paravojnim simbolima", objašnjava Buljubašić, dodajući da je riječ o kopiji dizajna ukrajinskih i ruskih neonacista.

Detektor nije mogao potvrditi točno značenje riječi "Fighters" i simbola na ovoj majici.

Buljubašić smatra da je to veza s narodnim govorom, da se izraz "svađa" koristi za "prepirke" ili za opisivanje "onih koji se stalno svađaju ili prepiru" te da su namjerno spojili takav izraz s ideološkim i vizualnim elementima četničke tradicije kroz igru riječi.

"Simbolično, šalju poruku da su spremni na nasilje, da mogu postati militantna skupina ako za to postoji potreba. Simbole je lakše komunicirati nego riječi, jer uglavnom prolaze nekažnjeno, barem u BiH", rekao je Buljubašić.

Prijedor u posljednjih desetak dana obilježava obljetnice zatvaranja dva prijedorska logora iz rata 1990-ih, kroz koje je prošlo nekoliko tisuća nesrba, zbog čega se u ovom gradu nalazio veliki broj bivših logoraša, kako iz Prijedora tako i iz inozemstva.

"Ali, budite oprezni, Prijedor je logorski grad, tako da je ludo, vidi se zbunjenost, neadekvatnost tih ljudi. To je benigno, ali to također govori da je ovo poruka namijenjena izvođačima, njemu je prikazana i ako nije reagirao, sve vam je jasno. To je nešto - tko god je bio na pozornici trebao je reagirati", rekao je Ramulić.

Oglasio se pjevač s festivala

Pjevač jednog od bendova koji je nastupao napisao je na svom Facebook profilu objavu u kojoj opisuje da je član njegovog benda Atheist Rap prekinuo koncert i pokušao spriječiti takvo ponašanje zbog salutiranja, odnosno nacističkog pozdrava.

"Finskom čovjeku su roditelji jasno i glasno rekli da od*ebe, da nema što tražiti, da je fašizam zlo, a kraj razgovora bio je 'Je*o te Hitler'. Dobar dio publike glasno je pozdravio ovu gestu i koncert je nastavljen", napisao je Milan Čekrdžin u objavi.

Opisao je kako se grupa mladića smirila sve dok nije izašao bend Ritam Nereda, kada su zauzeli prva mjesta kod ograde i podigli znakove koje su nosili.

"Što mogu reći osim da je bilo strašno, red klasične velikosrpske desnice, red otvorenog nacizma i tako u krug. Jedna pjesma, druga pjesma, treća pjesma, Nedićevi Orlovi, Zentropija, jasne nacističke tetovaže, to je ono što je bilo vrlo vidljivo i vrlo upečatljivo. Svirali su ritam Nereda, a grupa je bila u transu i mahala je svojim sloganima, jasno, s nedvosmislenom porukom", napisao je.

Čekrdžin je objasnio da nije bilo reakcije iako su svi vidjeli kakvi su znakovi.

Zaštitari nisu reagirali

"Tehničko osoblje festivala obratilo se zaštitarima u vezi s incidentom, ali oni nisu bili zainteresirani za reakciju. Jedan od njih se čak doslovno rukovao s dečkima koji su mahali nacističkim simbolima. Menadžer benda potom se obratio policiji, tražeći od njih da nešto poduzmu u vezi s prethodno spomenutom 'grupom', ali policajci su, naravno, bili nezainteresirani", objasnio je.

Novosadski bend Ritam Nereda rekao je za Detektor da su apsolutno protiv bilo kakvih oblika vjerske, nacionalne i rasne mržnje, te da je na festival pozvano osiguranje, koje su također upozorili na provokacije u publici.

Iz Policijske uprave Prijedor Detektoru su odgovorili da nisu primili službenu prijavu o ovom incidentu, ali da će na temelju primljenih informacija policijski službenici poduzeti mjere radi provjere okolnosti i uključenih osoba.

Dodali su da rade na temelju akcijskog plana za sprječavanje incidenata i zločina počinjenih iz mržnje i predrasuda te da osuđuju "svako ponašanje pojedinaca ili skupina koje doprinosi javnom nemiru i ugrožavanju sigurnosti građana i imovine".

Garden Fest do objave ovog teksta nije odgovorio na upit Detektora o reakciji organizatora niti na prijavu nadležnima.

Podsjetimo se da iako su logori smrti poput Omarske, Keraterma i Trnopolja postali simboli patnje bošnjačkog naroda, međunarodne pravosudne institucije nikada nisu službeno označile zločine počinjene u toj općini kao genocid, piše Klix.ba.

Prije 33 godine, srbijanske vlasti su putem lokalnog radija izdale naredbu nesrpskom stanovništvu Prijedora, kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu da označe svoje kuće bijelim zastavama i plahtama te da nose bijele trake na rukavima prilikom izlaska iz svojih domova.

U etničkom čišćenju koje je uslijedilo ubijeno je 3.178 osoba, među kojima je bilo 102 djece. Najmlađa žrtva je Velid Softić, koji je imao samo tri mjeseca kada je ubijen.

