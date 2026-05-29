Meri otkrila što se događa s kućom na moru koju je ljetos kupila: 'Razmišljam da je prodam'

Influencerica Meri Goldašić (33) prošlog je ljeta ostvarila svoj dugogodišnji san kupnjom kamene kuće u Tisnom, a sada je pratiteljima pokazala kako napreduju radovi na renovaciji nekretnine koja joj je, kako kaže, posebno prirasla srcu.

U novoj objavi na društvenim mrežama, koju je znakovito naslovila “Aha i update”, osvrnula se i na komentare dijela javnosti koji su je kritizirali zbog kupnje stare kuće za obnovu.

“Odabrala sam i naručila keramiku za kuću u Tisnom, osjećam se kao hobotnica, letim na osam strana istovremeno i fala svemiru, sve dobro ide, ne umaram se, dapače, ispunjava me sve što radim. Za sve koji su pitali o radovima, uskoro vam ide sav sadržaj vezan za renovacije, tako da ću vam na sva pitanja odgovoriti”, napisala je Meri.

'Presretna sam kako sve napreduje'

Otkrila je i kako ju je cijeli proces obnove toliko oduševio da već razmišlja o novim projektima.

“Toliko će lijepo biti da se sad mislim i da je prodam pa kupim dvije manje, razvaljene, budući da mi renovacije ovako dobro idu, a bome sam i našla vrhunske majstore i ljude od povjerenja. Presretna sam kako sve napreduje”, dodala je.

Na kraju je poslala i jasnu poruku svima koji su je prošle godine kritizirali zbog kupnje nekretnine.

“Za sve koji su lani pisali što sam kupila ‘straćaru’ i vi biste trebali”, poručila je.

Ostvarila dugogodišnji san

Podsjetimo, Meri je kuću u Tisnom kupila u kolovozu prošle godine, a tada je emotivnom objavom pratiteljima otkrila koliko joj znači ostvarenje tog sna.

“Kupili smo kamenu kuću u Tisnom. Plave škure, vinova loza, oleandri i more na pet koraka, sve ono o čemu sam sanjala otkad znam za sebe. Moja Dalmacija. Ne neka iz kataloga, nego ona prava, sa škurama koje škripe na buri i lozom, najboljim hladom na svijetu”, napisala je tada.

Iskreno je progovorila i o izazovima kroz koje je prolazila tijekom podizanja stambenog kredita.

“A sad iskreno, dobiti stambeni kredit danas je ravno osvajanju Mount Everesta bez kisika. Znojiš se, plačeš, psuješ, pa se smiješ, pa opet plačeš. I sve to na šalteru na kojem moraš ipak ostati pribran jer ti cijeli život, trud i rad čekaju na daljnju obradu u fasciklu koji je u njihovim rukama”, priznala je.

Dodala je i kako je cijeli proces bio još zahtjevniji jer su i ona i bivši partner privatnici.

“Jedna banka me toliko izula iz cipela da sam svaki dan bila pred slomom, a druga mi je na kraju spasila glavu kad sam već bila na rubu da odustanem. Nismo znali da se ‘kreditna sposobnost’ mjeri i prema količini živaca koje imaš, a mi smo od onih koji ne dolaze iz imućnih obitelji, pa se čupaju sami od nule i preponosna sam na nas”, zaključila je.