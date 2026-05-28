Uznemirujuće prizori sa Zapadne obale: Izraelski doseljenik udarao psa pa napao ženu i dijete

Novi slučaj nasilja izraelskih doseljenika dogodio se na Zapadnoj obali. Mladi doseljenik snimljen je kako tijekom upada u palestinsko selo na jugu teritorija brutalno udara psa čuvara, a potom i gura ženu na tlo pred malim djetetom koje je palo zajedno s njom.

Incident se dogodio u stočarskom zaseoku Khirbet a-Rakiz u regiji Masafer Yatta, području koje je već godinama poprište sukoba i napada na palestinske obitelji. Na snimci se vidi mladić odjeven u tzitzit (vjerski odjevni predmet) i crnu hudicu s hebrejskim natpisom kako više puta udara psa, dok druga snimka prikazuje trenutak kada ulazi u špilju u kojoj živi jedna obitelj iz sela i gura ženu na tlo. Malo dijete držalo se za njezinu nogu u trenutku kada ju je odgurnuo pa je palo zajedno s njom, pište The Times of Israel.

A video posted on social media shows an Israeli settler attacking a dog belonging to a Palestinian family in the occupied West Bank’s Masafer Yatta.



This comes only days after a video of another settler beating a dog belonging to a Palestinian family nearly to death went viral… pic.twitter.com/FaRjVIsrLD — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 27, 2026

Izraelska policija objavila je da je otvorila istragu te da su policajci uzeli iskaze stanovnika i pokušavaju pronaći osumnjičenog. No, slučajevi nasilja doseljenika rijetko završavaju uhićenjima, a još rjeđe optužnicama ili presudama.

#WATCH: Social media footage, shared by @Palestine_UN account on X, shows a person - who appears to be a settler - attacking a woman and her child as well as their dog in Masafer Yatta during the first days of #EidAlAdha #Palestine #Israel https://t.co/rLT4VwHRQZ pic.twitter.com/1D8xUPvin5 — Arab News (@arabnews) May 27, 2026

Niz napada izraelskih doseljenika

Podsjetimo, samo nekoliko dana ranije drugi je doseljenik snimljen kako palicom udara psa tijekom upada u selo Atara kod Ramallaha, no ni tada nitko nije priveden.

Posljednjih tjedana posebnu pozornost izazivaju upravo napadi na životinje. Jedan je doseljenik 17. svibnja snimljen kako quadom (teretnim vozilo na četiri kotača) gazi stado ovaca u vlasništvu Palestinca na sjeveru Zapadne obale. Policija je i tada tvrdila da istražuje slučaj, ali bez konkretnih rezultata. Vlada je prošle godine izraelskim stanovnicima ilegalnih naselja darovala desetke quadova, predstavljajući ih kao sredstvo za samoobranu, no često su korišteni u napadima na Palestince.

Regija Masafer Yatta već je godinama simbol pritiska na palestinske zajednice. Upravo je o tom području snimljen dokumentarac 2024. godine o nasilju doseljenika i rušenju palestinskih domova koji je osvojio Oscara.

Napetosti su dodatno porasle nakon što su palestinski mediji izvijestili da su doseljenici nekoliko sati prije incidenta zapalili kuću i vozilo u zaseoku Khirbet Masoud blizu Jenina, na sjeveru Zapadne obale. Obitelj je, srećom, uspjela pobjeći prije nego što se vatra proširila. Izraelske vlasti nisu komentirale taj događaj.

Ljevičarske organizacije i aktivisti tvrde da se nasilje koristi kao alat za protjerivanje palestinskih zajednica s područja Zapadne obale, posebno u izraelskom kontroliranom području C u kojem žive palestinski beduini.

No, beduini su bili izloženi stalnim napadima doseljenika iz ilegalnih ispostava koje su se naglo proširile Zapadnom obalom nakon Hamasova napada 7. listopada 2023. godine. Napadi na Ras Ein al-Auju bili su toliko učestali da je 120 obitelji koje su ondje živjele desetljećima odlučilo napustiti područje.