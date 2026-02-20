Ubijen palestinski tinejdžer (19) s američkom putovnicom! UN optužio Izrael za ratni zločin

Izraelski doseljenici usmrtili su 19-godišnjeg Palestinca koji je imao i američko državljanstvo tijekom napada na selo Mukhmas na okupiranoj Zapadnoj obali, potvrdilo je palestinsko ministarstvo zdravstva. Riječ je o Nasrallahu Abu Siyamu, koji je ubijen u srijedu poslijepodne, prenosi The Guardian.

Prema iskazu mještanina Raeda Abu Alija, skupina doseljenika upala je u selo i napala jednog poljoprivrednika. Kada su stanovnici pokušali spriječiti napad, izbili su sukobi.

Abu Ali tvrdi da su potom na mjesto događaja stigle izraelske snage, a tijekom nasilja naoružani doseljenici otvorili su vatru i ubili Abu Siyama te ranili više osoba.

Dodao je da je vojska koristila suzavac, šok-bombe i bojevo streljivo.

Izraelska vojska potvrdila je da je intervenirala koristeći "sredstva za rastjerivanje nereda" nakon prijave o Palestincima koji bacaju kamenje, no odbacila je tvrdnje da su njezini vojnici pucali tijekom incidenta.

"Kad su doseljenici vidjeli vojsku, ohrabrili su se i zapucali bojevim mecima", rekao je Abu Ali. Dodao je da su ranjene, nakon što su pali na tlo, tukli palicama.

Potvrđena smrt

Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je Abu Siyam preminuo od teških ozljeda zadobivenih u srijedu poslijepodne. Njegova majka potvrdila je za Associated Press da je imao američku putovnicu, čime je postao drugi Palestinac s američkim državljanstvom kojeg su izraelski doseljenici ubili u manje od godinu dana. Glasnogovornik američkog veleposlanstva poručio je da "osuđuju ovo nasilje".

Povjerenstvo Palestinske samouprave za otpor zidu i naseljima navelo je da je Abu Siyam prva palestinska žrtva doseljeničkog nasilja u 2026. godini. Njegova smrt događa se u kontekstu pojačanog nasilja na Zapadnoj obali.

Prema podacima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, izraelske snage i doseljenici tijekom prošle godine usmrtili su 240 Palestinaca, dok su Palestinci u istom razdoblju ubili 17 Izraelaca, među kojima i šestoricu vojnika.

Izrael je optužen za ratne zločine

U međuvremenu je Ured UN-a za ljudska prava optužio Izrael za ratne zločine, ističući da postupci koji dovode do raseljavanja Palestinaca i promjene demografske strukture okupirane Zapadne obale "potiču zabrinutost zbog etničkog čišćenja".

U izvješću, koje obuhvaća razdoblje od studenog 2024. do listopada 2025., navodi se da Izrael provodi "usklađene i ubrzane napore za konsolidaciju aneksije" te održava sustav "ugnjetavanja i dominacije nad Palestincima".

Palestinci i organizacije za ljudska prava već dulje upozoravaju da izraelske vlasti rijetko procesuiraju doseljenike odgovorne za napade. Izraelska vojska priopćila je kasno u srijedu da su neimenovani osumnjičenici pucali na Palestince, koji su potom evakuirani radi pružanja medicinske pomoći, ali nije precizirano jesu li provedena uhićenja.

U istom izvješću UN-a navodi se da su izraelske vojne operacije na sjeveru Zapadne obale koristile "sredstva i metode namijenjene ratovanju", uključujući smrtonosne zračne napade i prisilno premještanje civila.

Prema podacima izraelske organizacije za ljudska prava B'Tselem, od početka rata između Izraela i Hamasa potpuno je ispražnjeno oko 45 palestinskih zajednica zbog naloga za rušenje i napada doseljenika.

Izvješće također kritizira palestinske sigurnosne snage, koje se optužuju za korištenje nepotrebne smrtonosne sile, pri čemu je ubijeno najmanje osam osoba. Navodi se i da je Palestinska samouprava sudjelovala u "zastrašivanju, pritvaranju i zlostavljanju novinara, aktivista za ljudska prava i drugih pojedinaca koji se smatraju kritičnima prema njezinoj vladavini". Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova i Palestinska samouprava nisu odgovorili na upite za komentar.

Izrael je pritvorio i palestinske novinare

U zasebnom izvješću, Odbor za zaštitu novinara objavio je da su deseci palestinskih novinara pritvorenih u Izraelu tijekom rata u Gazi bili izloženi fizičkom nasilju, prisilnim stresnim položajima, uskraćivanju osjetilnih podražaja, seksualnom nasilju i medicinskom zanemarivanju. CPJ je evidentirao pritvaranje najmanje 94 palestinska novinara, od kojih se njih 30 i dalje nalazi u pritvoru. Prema navodima organizacije, polovica pritvorenih nikada nije formalno optužena, već su zadržani u sustavu administrativnog pritvora. Izraelska zatvorska služba nije odmah komentirala izvješće, ali je ranije slične optužbe odbacila kao "lažne optužbe".

Program Ujedinjenih naroda za razvoj procjenjuje da će za uklanjanje ruševina u Gazi biti potrebno najmanje sedam godina. Alexander De Croo, bivši belgijski premijer koji se nedavno vratio iz tog područja, izjavio je da je UNDP do sada uklonio tek 0,5 posto ruševina te da stanovnici Gaze žive u "najgorim uvjetima koje je ikada vidio".

De Croo je naveo da oko 90 posto od 2,2 milijuna stanovnika Gaze boravi u "vrlo, vrlo skromnim šatorima" okruženima ruševinama, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik i opasnost od neeksplodiranih ubojitih sredstava. Istaknuo je da je UNDP izgradio 500 poboljšanih stambenih jedinica, ali da su stvarne potrebe procijenjene na između 200.000 i 300.000 jedinica, te je pozvao Izrael da omogući širi pristup robi nužnoj za obnovu.

