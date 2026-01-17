Jesmo li ikad imali ovakvu scenu? Macron šokirao izgledom u Elizejskoj palači

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u petak je tijekom sastanka u Elizejskoj palači o institucionalnoj budućnosti Nove Kaledonije nosio sunčane naočale s plavim staklima, piše Le Parisien.

"Molim vas da oprostite ove naočale, koje su povezane s manjim problemom. Morat ću ih nositi neko vrijeme, pa ćete me morati trpjeti u ovakvom stanju" rekao je Macron na početku sastanka.

Podsjetimo, Macron se u četvrtak u vojnoj bazi u Istresu pojavio natečenog i krvavog desnog oka.

"Molim vas da oprostite neugledan izgled mog oka. Naravno, riječ je o nečemu potpuno bezopasnom", rekao je francuski predsjednik tijekom novogodišnjeg obraćanja francuskim oružanim snagama.

"Samo to shvatite kao nenamjernu referencu na 'Eye of the Tiger'... Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti", našalio se Macron misleći na popularnu pjesmu američkog rock sastava Survivor iz filma Rocky III iz 1982., u kojem glumi Sylvester Stallone.