Macron došao pred vojnike krvavog oka, na objašnjenju bi mu i Plenković pozavidio

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u četvrtak se u vojnoj bazi u Istresu pojavio natečenog i krvavog desnog oka. Ranije je nosio sunčane naočale tijekom pregleda postrojbi na otvorenom.

Lider Francuske se našalio na račun 'potpuno bezopasnog' stanja oka tijekom novogodišnjeg obraćanja francuskim oružanim snagama.

"Molim vas da oprostite neugledan izgled mog oka", rekao je Macron na početku svog govora. „Naravno, riječ je o nečemu potpuno bezopasnom.“

Macronov govor dotaknuo se ključnih izazova za vojsku u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka potpore Ukrajini, do odluke o slanju vojnika na Grenland kao znak podrške Danskoj.

Referenca na 'Eye of the tiger'

"Samo to shvatite kao nenamjernu referencu na ‘Eye of the Tiger’... Za one koji razumiju referencu, to je znak odlučnosti", našalio se francuski predsjednik, govoreći o popularnoj pjesmi američkog rock sastava 'Survivor' iz filma 'Rocky III' iz 1982., u kojem glumi Sylvester Stallone.

Upravo ovaj hit omiljena je pjesma hrvatskog premijera Andreja Plenkovića koji je bezbroj puta na stranačke nastupe izašao uz kultni 'riff' grupe 'Survivor'. U nastavku pogledajte jedan takav primjer iz Čakovca.