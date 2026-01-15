Dobrodošli u 'Trumpland': Mjesto u kojem ludi svijet i punomasno mlijeko 'sjede' za istim stolom

Izvanredni, krajnje iscrpljujući, stisak američkog predsjednika Donalda Trumpa nad globalnom psihom dodatno se pojačao u srijedu, piše CNN u svojoj zanimljivoj analizi nedavnih vanjskopolitičkih događaja koji i slabije informiranom promatraču izazivaju nelagodu.

Tada se, naime, napetost teško nadvila nad Washingtonom, protegnula preko Atlantila i obavila Bliski istok. Svi su zadržali dah.

Hoće li Trump udariti na Iran kako bi ispunio svoje obećanje iranskim prosvjednicima da je "pomoć na putu"? Ili traži izlaz u upitnim iranskim jamstvima da će se ubojstva prosvjednika zaustaviti?

"Gledat ćemo i vidjeti kakav je proces", rekao je Trump u srijedu novinarima.

I sada svi čekaju, što će američki predsjednik učiniti sljedeće?

A Trump voli da ga svijet čeka, dok on sjedi iza stola u Ovalnom uredu, nabacujući prijetnje i uvrede poput dirigenta koji vodi orkestar, ali ne da priziva sklad, nego svjetski kaos.

Ludi svijet i punomasno mlijeko

Na pitanje, koliko se može vjerovati obećanjima iranskog režima koji je upravo proveo brutalni obračun i ubio najmanje nekoliko tisuća vlastitih ljudi, Trump je javnosti ponudio jedan od svojih klasičnih nedorečenih odgovora:

"Saznat ćemo", rekao je. "Saznat ću nakon ovoga. Vi ćete saznati, ali rečeno nam je iz pouzdanog izvora i nadam se da je istina. Tko zna, zar ne? Tko zna. Ludi svijet“, zaključio je Trump.

Jedna od luđih stvari vjerojatno je bila ta što je Trump o ovom teškom pitanju rata i mira govorio dok je u svom Ovalnom uredu promovirao punomasno mlijeko koje će škole - prema novom zakonu - moći poslužiti djeci.

"Sjećate li se starih dana kad smo bili djeca?", upitao je Trump novinare željne odgovora na pitanje, hoće li pokrenuti napad na Iran?

Digresija je to od koje se čovjeku zavrti u glavi, ali Trump je nastavio: "Svi su dijelili jednu bocu. Danas to uglavnom ne radimo. Ali ako želite, ako vjerujete osobi nakon koje pijete, evo, tu je, vaše je. U redu? Polusvježe je - staro pet, šest dana“, rekao je predsjednik o boci mlijeka koja je stajala na stolu.

Grenlandska kriza i saonice za pse

Kao što je često slučaj u Trumpovo doba, bio je to nadrealan dan u Washingtonu.

Bijela kuća istoga je dana ugostila izaslanstvo Grenlanda i Danske nakon Trumpova zahtjeva da SAD preuzme vlasništvo nad najvećim otokom na svijetu.

Ne može se dovoljno naglasiti koliko je taj posjet bio bizaran.

Dužnosnici su došli u Washington kako bi inzistirali na tome da poluautonomni danski teritorij nije na prodaju i da ga Trump ne bi trebao pokušavati kupiti ili napasti.

U Trumpovu prvom mandatu ideja da bi pokušao zgrabiti Grenland - i tako ući u povijest kao jedan od predsjednika koji je proširio američki teritorij - smatrala se šalom. No sada, u drugom mandatu, Trumpa europski čelnici shvaćaju smrtno ozbiljno.

Sukob je čudniji utoliko što je Grenland teritorij NATO-a. Trumpove tvrdnje da ga Danska ne može braniti nemaju smisla: Danska je dio najmoćnijeg vojnog saveza na svijetu.

Svaki napad na otok smatrao bi se napadom na sve članice NATO-a prema jamstvu uzajamne obrane.

Najgore što se moglo dogoditi u razgovorima s JD-jem Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom bio bi otvoreni sukob nalik prošlogodišnjem javnom poniženju ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Iako je takav scenarij izbjegnut, očito zabrinuto izaslanstvo izašlo je s porukom da i dalje postoji "temeljno neslaganje" o tome što bi se trebalo dogoditi s Grenlandom.

Trump se kasnije u Ovalnom uredu požalio da mu Grenland treba za predloženi raketni štit "Zlatna kupola" te upozorio da se Rusija i Kina spremaju ući na taj teritorij.

Također je okrutno omalovažavao vojnu sposobnost hrabrog NATO saveznika koji je slao svoje vojnike da ginu uz Amerikance u ratovima nakon 11. rujna:

"Prošli mjesec su tamo stavili dodatne saonice za pse. Dodali su druge saonice za pse. To neće biti dovoljno.“

NATO snage protiv najvažnijeg čelnika NATO saveza

Grenlandska kriza tijekom dana dobila je još izvanredniji obrat.

Danska je rekla da šalje dodatno vojno osoblje na otok. Pridružile su se skandinavske zemlje. Njemačka je objavila da će poslati 13 pripadnika vojske u "istraživačku misiju".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je u srijedu navečer da je poslao francuske snage kako bi se na brzinu pridružile organiziranoj Operaciji Arktička izdržljivost na Grenlandu.

"Početni francuski vojni elementi već su na putu. Ostali će uslijediti", napisao je na X-u.

Raspoređivanja su očito simbolična: više je nego jasno da ne bi dorasla moćnim američkim oružanim snagama.

Simbolika je, s druge strane, zapanjujuća: Europa šalje svoje ljude u obranu NATO teritorija — ne od Rusije, ne od Kine ili terorističke skupine, nego od predsjednika SAD-a, najvažnijeg i najmoćnijeg čelnika zapadnog saveza.

Pa, što dalje?

Hoće li Trump nastaviti pritiskati Dansku kako bi je natjerao da proda Grenland? Iako nije ponudio nikakav plan kako bi osigurao stotine milijardi dolara koje bi takav šoping vjerojatno zahtijevao...

Ili će podići na višu razinu drski upad na teritorij, kojim je srušio venezuelskog vođu Nicolása Madura.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi s Grenlandom“, kaže Trump, u najmanju ruku kao da je autsajder koji komentira događaje, a ne glavni i odlučujući akter.

Predsjednik koji žonglira s više loptica

Ostatak svijeta polako dobiva predodžbu kako izgleda život u Americi tijekom pet godina, kroz dva Trumpova mandata.

Suočeni su s hirovitim predsjednikom čija je strategija: imati nikakvu očitu strategiju, osim sve držati u neizvjesnosti.

Trumpovi pristaše tvrde da je njegova nepredvidivost prednost: dok je držao svijet na rubu, obnovio je američku moć i utjecaj. Ako ni on sam ne može biti siguran što će sljedeće učiniti, kako to mogu biti američki protivnici?

Trump se može pohvaliti neospornim vanjskopolitičkim uspjesima. Nanio je ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu. Možda nema plan za Venezuelu nakon Madura, osim prodaje njezine nafte — ali napaćeni, osiromašeni narod te zemlje neće žaliti za diktatorom. A administracija je u srijedu objavila početak druge faze Trumpova mirovnog plana za Gazu, usredotočene na početak demilitarizacije Hamasa i obnovu Pojasa.

Ipak, i dalje je neugodno prisutan osjećaj da Trump improvizira poput žonglera koji očajnički pokušava držati više loptica u zraku odjednom.

Unatoč nizu uspješnih - i dramatičnih - vojnih operacija, Trumpova sreća možda neće trajati vječno. A oholost bi ga mogla odvesti predaleko.

Situacija s Iranom savršen je primjer njegova impulzivnog i često neprozirnog vodstva.

Udar na Iran. Ili ipak ne?

Primjerice, danima se činilo da će Trump krenuti na Iran. Svi znakovi su upućivali na akciju. Više zemalja savjetovalo je svojim građanima da napuste Iran, strahujući od američke odmazde za tisuće ubijenih iranskih prosvjednika. Iran je u srijedu navečer zatvorio svoj zračni prostor kako bi lakše identificirao američke lovce.

Nekoliko sati kasnije, Iran otvara zračni prostor, pozivi iz Irana prema vanjskom svijetu su mogući.

Naravno, Trumpovo moguće odustajanje od vojne akcije moglo bi biti varka. I lani, prije nego što je udario na iranski nuklearni program, ostavio je dojam da Teheranu preostaje još nekoliko dana za postizanje dogovora, da bi zatim poslao nevidljive bombardere u smjelu misiju na drugi kraj svijeta, kako bi gađali iranska nuklearna postrojenja.

No ujedno je stvorio golema očekivanja za samoga sebe.

Prethodni predsjednici bili su oprezni da ne ostave dojam kako pozivaju iranske prosvjednike na ulice. Pazili su da iranskom režimu ne daju izgovor da tvrdi da prosvjednici djeluju u ime Velikog Sotone, Sjedinjenih Država.

Trump nije imao takvih briga:

"Iranski patrioti, NASTAVITE PROSVJEDOVATI — PREUZMITE SVOJE INSTITUCIJE!!!… POMOĆ JE NA PUTU“, objavio je mrvat hladan na društvenoj mreži Truth Social u utorak.

Naravno da su prosvjednici - suočeni s brutalnim nasiljem - to doživjeli kao poziv na akciju i obećanje potpore.

"Ako ne učini ništa, povijest će to smatrati strateškom i moralnom izdajom jer je tjednima poticao prosvjednike da izlaze na ulice, stalno uvjeravao Irance da im čuva leđa i gledao kako su tisuće prosvjednika ubijene“, upozorio je Karim Sadjadpour iz Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir.

Vojna akcija je, istovremeno, prepuna rizika jer ne postoji čarobno rješenje koje bi učinkovito uklonilo iranski režim i uvelo sekularnu demokraciju.

Teško je vidjeti kako se Trump može izvući iz ove situacije. Ili?

Prijetnje, blefovi i žongliranje vanjskopolitičkim lopticama mogu funkcionirati samo neko vrijeme.

Trump prezire tradicionalne političke procese. Djeluje po osjećaju. Tvrdi da je čovjek "mira kroz snagu".

Istodobno, razvija sve veći ukus za spektakularnu i nasilnu vojnu akciju. I nalazi se pod pritiskom vremena.

Kao što je i sam rekao, doista, to je "ludi svijet".