Dosadno vam je? Gledajte uživo povijesnu selidbu crkve: Prati je i kralj

U švedskom gradu Kiruni, 145 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga, u tijeku je povijesna operacija premještanja čuvene crkve stare 113 godina. Zbog urušavanja tla uzrokovanog više od stoljeća rudarenja željezne rude, cijeli stari centar grada mora biti preseljen, a najvažniji i najsimboličniji trenutak tog procesa upravo je selidba crkve.

Crvena drvena građevina iz 1912. godine, visoka 35 metara, široka 40 metara i teška 672 tone, proglašena je najljepšom švedskom građevinom izgrađenom prije 1950. godine. Za razliku od većine drugih zgrada u Kiruni, koje su srušene i ponovno izgrađene, crkva se premješta u jednom komadu. Postavljena je na ogromne samohodne platforme, ojačana čeličnim gredama, i kreće se brzinom od 500 metara na sat. Put dug pet kilometara trajat će dva dana, piše BBC.

Premještanje zahtijeva golemi inženjerski pothvat – cesta je proširena na 24 metra, uklonjeni su stupovi javne rasvjete, semafori i jedan most koji je ionako bio predviđen za rušenje. Posebna pažnja posvećena je zaštiti vrijednih umjetnina i interijera: veliki oltarni triptih princa Eugena ostaje unutar crkve, pažljivo zaštićen, kao i orgulje s tisuću cijevi.

Prijenos i na nacionalnoj televiziji

Projekt vodi Stefan Holmblad Johansson, inženjer i član crkvenog gospel zbora. On ističe da nema mjesta za pogrešku: „Ovo je povijesni događaj, vrlo složen, ali sve je pod kontrolom.“ Za njega selidba ima i osobnu dimenziju jer je crkva izvorno izgrađena za općinu upravo od strane rudarske kompanije LKAB, koja danas financira preseljenje grada, vrijedno više od 10 milijardi kruna.

Za stanovnike Kirune riječ je o emotivnom trenutku. Crkva je generacijama bila duhovno i društveno središte zajednice. „Premještamo ne samo građevinu, već i sjećanja na radost i tugu“, kaže kulturna strateginja Sofia Lagerlöf Määttä. Župnica Lena Tjärnberg dodaje da iako razumije nužnost, osjeća tugu jer crkva napušta tlo na kojem je i postala crkva.

Selidba će privući tisuće građana i posjetitelja, među njima i švedskog kralja Carla Gustafa, a nacionalna televizija pratit će događaj uživo kao „slow TV“. Bit će to rijedak trenutak u kojem povijest ne samo da preživljava promjene, već se doslovno kreće zajedno s njima.