Dok su Trump i Putin sastančili, Rusija je zasula Ukrajinu dronovima: Gađali ih i balističkom raketom

Rusija je tijekom noći lansirala 85 dronova i jednu balističku raketu na teritorij Ukrajine, priopćile su u subotu ukrajinske zračne snage.

U noćnim napadima ciljana su područja na prvoj crti bojišnice u regijama Sumiju, Donjecku, Černihivu i Dnjepropetrovsku, priopćile su zračne snage na Telegramu.

Navode i da su njihove jedinice protuzračne obrane uništile 61 dron.

Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga u svom je dnevnom jutarnjem izvješću priopćio da se tijekom proteklog dana na prvoj crti bojišnice dogodilo 139 sukoba.

"Na dan pregovora, Rusi također ubijaju. A to govori mnogo. Nedavno smo razgovarali sa SAD-om i kolegama iz Europe o tome što zaista može funkcionirati. Svima nam treba pravedan kraj rata. Ukrajina je spremna raditi što produktivnije kako bi okončala rat te računamo na oštar stav Amerike. Sve će ovisiti o tome jer Rusi uzimaju u obzir američku snagu. Ne zavaravajte se - snaga!", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.

S druge strane, ruski su sustavi protuzračne obrane presreli i uništili 29 ukrajinskih dronova tijekom noći iznad raznih ruskih regija, uključujući 10 dronova iznad Rostovske regije, izvijestila je u subotu agencija RIA, pozivajući se na rusko ministarstvo obrane.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon sastanka u petak na Aljasci nisu spomenuli potencijalni prekid vatre u ratu u Ukrajini.

