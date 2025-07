Djed i baka krivi za smrt unuka (2): Imao je ozljede po cijelom tijelu, pojavila se mučne snimka

Michael Ives (47) i njegova supruga Kerry Ives (46) iz Walesa proglašeni su krivima za ubojstvo vlastitog unuka Ethana Ives-Griffithsa (2), dok je majka Shannon Ives optužena za izazivanje ili dopuštanje njegove smrti te za zlostavljanje djeteta, izvijestio je The Sun u utorak.

Maleni dječak umro je od teške ozljede glave nakon što se u kolovozu 2021. srušio u kući bake i djeda. Trebalo im je 18 minuta da nazovu hitnu pomoć koja ga je prebacila u dječju bolnicu. Nažalost, preminuo je nakon dva dana.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & child abuse.



Two-year-old Ethan Ives-Griffiths suffered "weeks of misery" before allegedly being murdered by his grandparents, Michael Ives, 46, & Kerry Ives, 45, who are accused of murder, assault, & neglect.… pic.twitter.com/0tLxnIYKdb