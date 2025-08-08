Dječak (4) izašao iz bolnice pa poginuo: Majka objavila srcedrapajuću poruku

Četverogodišnji dječak poginuo nakon što ga je udario autobus ispred bolnice u britanskom Kentu, prenosi Metro.co.uk.

Zaahir Jan je izlazio iz bolnice Queen Elizabeth u Margateu u četvrtak popodne nakon posjeta baki kada je pao pod autobus.

Njegova majka Azaria, koja je bila s njim u trenutku nesreće, rekla je da je njezin sin odmah preminuo.

"Moj sin, koji ima samo četiri godine, pao je pod autobus i odmah je preminuo. Ne znam što da radim. Ne mogu vjerovati da si otišao od mene. Ne mogu vjerovati da te nisu mogli spasiti, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. Nisam ti čak ni stigla reći koliko te volim", rekla je i dodala da su svi shrvani, ali ta riječ ne čini se dovoljnom.

'Volim te, dečko moj'

"Naš slatki smiješni dečko s vragolastim osmijehom koji bi mogao ispuniti svačije srce. Osmijeh koji više ne možemo vidjeti. Ne možemo ga držati. Ne možemo ga maziti. Ne možemo ga čuti“, napisala je.

"Ali mogu pokušati prirediti mu najbolji i najudobniji pokop. Volim te, dečko moj.“

Policija Kenta pozvana je u Ramsgate Road ubrzo nakon 16 sati u četvrtak, 7. kolovoza 2025., nakon prijave o incidentu u kojem su sudjelovali autobus i pješak ispred bolnice Queen Elizabeth Queen Mother.

Autobus se kretao blizu ulaza u hitnu pomoć. Udario je dječaka koji je izlazio iz bolnice, rekli su.

Vraćen je u bolnicu gdje je ubrzo nakon toga proglašen mrtvim.

Policijski istražitelji Kenta pozivaju sve koji imaju relevantne informacije i snimke da se jave.

