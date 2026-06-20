Tragedija u susjedstvu: Troje mrtvih u lančanom sudaru, pojavile se snimke

Tri su osobe poginule a još tri, među kojima je i dijete, teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u subotu poslijepodne dogodila na cesti između Banje Luke i Prijedora u Bosni Hercegovini.

U lančanom sudaru sudjelovala su četiri putnička automobila a iz banjolučkog Doma zdravlja potvrdili su kako su njihove liječničke ekipe koje su intervenirale na mjestu nesreće zatekli dvije žene i jednog muškarca koji su već bili mrtvi.

Zatekli su i jednog muškarca i ženu te dijete s teškim ozljedama a njih troje su prevezeni u Klinički centar u Banjoj Luci.

Objavljene fotografije

Direktor Kliničkog centra Nikola Šobot kazao je lokalnim medijima kako su sve troje u teškom stanju i životno ugroženi pa se poduzimaju mjere operativnog liječenja. "Činimo sve da se njihovo stanje stabilizira", kazao je Šobot.

Potvrdio je kako je riječ o troje stranih državljana no njihova nacionalnost niti identitet nisu objavljeni a policija se do večernjih sati nije očitovala o nesreći.

Na fotografijama koje su objavili mediji vide se teška oštećenja na vozilima a neka od njih potpuno su smrskana.