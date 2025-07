Avion se strmoglavio da izbjegne sudar: Snimka otkrila koliko je falilo do katastrofe

Dva člana kabinskog osoblja zadobila su ozljede nakon što se zrakoplov tvrtke Southwest Airlines na putu za Las Vegas u petak strmoglavio kako bi izbjegao potencijalni sudar, javlja The Guardian.

Sotuhwest Airlines navodi da je njihv let 1496, koji je iz južne Kalifornije išao prema Las Vegasu, primio dva upozorenja zbog kojih se prvo krenuo penjati, a zatim spuštati. Izvješća navode da je izbjegao sudar s mlažnjakom Hawker Hunter koji je trenutačno registriran na inozemnu tvrtku.

Iz Southwesta su dodali da je let nastavio te da je avion sletio u Las Vegas. Kazali su i da surađuju sa Saveznom upravom za civilno zrakoplovstvo (FAA) kako bi rasvijetlili daljnje okolnosti drame. "Svjesni smo incidenta u kojem je sudjelovao let Southwest Airlinesa 1496. FAA je u kontaktu sa Southwestom i istražujemo. Osiguravanje sigurnosti svih u nacionalnom zračnom prostoru i dalje je naš glavni prioritet, navodi se u izjavi FAA-e.

Na društvenim mrežama objavljena je simulacijski video na kojem se vidi putanja kojom su se kretali avioni.

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu