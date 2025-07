Autobus pun radnika pao s 25 metara visoke litice: Najmanje 14 mrtvih, neki su kritično

Najmanje 14 ljudi je poginulo, a sedam ih je zadobilo ozljede nakon što se autobus za radnike u ponedjeljak ujutro srušio s litice u ruskoj Republici Jakutiji.

Horor se dogodio oko 3.20 sati ujutro po lokalnom vremenu na cesti kojom upravlja rudarsko-prerađivački pogon Denisovski.

Novinska agencija Xinhua piše da je autobus skrenuo se ceste, prevrnuo se i pao s visine od oko 25 metara. U trenutku nesreće u vozilo je bilo više od 30 ljudi.

@Zulu72944051488 Tragic scenes in Russia’s far-east



14 mine workers were killed and 7 injured when a bus taking them from work plummeted off a 20 meter cliff



First responders still picking through the wreckage pic.twitter.com/9jgOpyCFRP