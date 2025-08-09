Auto se preokrenuo u zraku pa poletio prema ženi: Pogledajte kako je za dlaku izbjegla smrt

Dvije osobe su ozlijeđene, a jedna žena za dlaku je izbjegla smrt nakon jezive prometne nesreće u petak u Banjoj Luci.

Trenutke strave snimile su sigurnosne kamere. Vidi se kako automobil pri velikoj brzini ulazi u kružni tok, s prednje strane udara kombi i prelijeće preko rotora.

Zamalo pao na ženu

U zraku se zatim preokreće, pada na pješački prijelaz, odskače od ceste i zabija se u parkirani automobil. Na samo nekoliko metara udaljenosti nalazila se žena u zelenoj haljini koja je na svu sreću na vrijeme vidjela da automobil leti prema njoj i uspjela ga izbjeći.

Materijalna šteta je ogromna - automobil i kombi, koji se također preokrenuo od siline udara, u potpunosti su smrskani, piše Crna hronika info.

Oglasila se policija

"U nesreći je sudjelovala osoba M.Ž. iz Banje Luke koja je upravljala automobilom marke Ford, N.P. iz istog grada s vozilom marke Opel te dva parkirana vozila marke Peugeot i Audi", navela je policija.

Dodali su da su M.Ž. i N.P. zadobili tjelesne ozljede te da su završili u banjalučkoj bolnici.

