Prži i tamo gdje su zime inače brutalne! Stručnjaci upozoravaju: 'Broj smrtnih slučajeva će rasti'

Glavni grad Kazahstana Astana ovog je ljeta zabilježio najviše temperature u povijesti mjerenja za pojedine dane, i to unatoč tome što se smatra jednom od najhladnijih prijestolnica svijeta. Dva snažna toplinska vala pogodila su zemlju, a stručnjaci upozoravaju da su takvi ekstremi posljedica dugoročnog zagrijavanja klime.

U Astani je sredinom srpnja izmjereno 39,5 stupnjeva Celzijevih, čime je oboren rekord za taj datum koji je stajao više od tri desetljeća. Samo nekoliko tjedana ranije grad je dosegnuo 36,8 stupnjeva, također rekordnu vrijednost za lipanj.

Vrućine nisu zaobišle ni ostatak zemlje. U pojedinim dijelovima Kazahstana temperature su se približile 45 stupnjeva, a meteorolozi najavljuju nastavak iznimno toplog razdoblja do kraja mjeseca, piše Euronews.

Ugroženi zdravlje ljudi i opskrba vodom

Ujedinjeni narodi upozoravaju da je velik dio teritorija Kazahstana izložen klimatskim rizicima koji mogu imati ozbiljne posljedice za stanovništvo.

Posebno zabrinjava utjecaj toplinskih valova na zdravlje. Svjetska banka upozorava da bi, bez dodatnih mjera prilagodbe, broj smrtnih slučajeva povezanih s ekstremnim vrućinama u gradovima Europe i Središnje Azije mogao značajno porasti u idućim desetljećima.

Kazahstan pritom još nema poseban sustav praćenja smrtnosti uzrokovane visokim temperaturama, a nacionalni plan zaštite zdravlja tijekom toplinskih valova još nije u potpunosti usklađen s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Regionalni direktor SZO-a za Europu Hans Henri P. Kluge upozorava da bi Kazahstan i susjedni Uzbekistan mogli biti među najpogođenijim zemljama.

"Svaka zemlja mora imati funkcionalan akcijski plan prije početka ljeta, a ne usred njega", poručio je Kluge, dodajući da su zemlje koje su takve planove već uvele uspjele smanjiti broj smrtnih slučajeva tijekom toplinskih valova.

Nestaju ledenjaci, prijeti manjak vode

Klimatske promjene u Kazahstanu već mijenjaju prirodne uvjete. Zemlja se zagrijava brže od svjetskog prosjeka, a prošla godina bila je najtoplija od početka mjerenja.

Sve toplije zime, ranije topljenje snijega i sve češće suše smanjuju količinu vode dostupne za stanovništvo, energetiku i poljoprivredu.

Prema podacima Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, kazahstanski ledenjaci od sredine prošlog stoljeća izgubili su između 14 i 30 posto mase. Stručnjaci upozoravaju da će nakon kratkotrajnog povećanja količine vode zbog topljenja leda uslijediti razdoblja ozbiljne nestašice u važnim riječnim slivovima.

Suše prijete i proizvodnji hrane

Kazahstan je jedan od najvećih svjetskih izvoznika pšenice, no sve duža razdoblja vrućine i nedostatak vlage sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju.

Stručnjaci upozoravaju da bi pad prinosa mogao imati posljedice daleko izvan granica zemlje jer bi mogao utjecati na opskrbu hranom u cijeloj Središnjoj Aziji.

Uz suše i visoke temperature, povećava se i opasnost od šumskih požara. Iako su dosadašnja požarišta uglavnom pod nadzorom, vlasti upozoravaju da rizik ostaje visok tijekom cijelog toplinskog vala.