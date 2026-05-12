Nestaje pred našim očima: Ovaj alpski div je na izdisaju, a važan je za izvor života

U srcu švicarskih Alpa, okovan vrhovima poput Jungfraua i Möncha, prostire se Veliki Aletschski ledenjak. Najveći i najduži u Alpama, ovaj ledeni div nije samo prizor koji oduzima dah, već i ključni rezervoar slatke vode i osjetljivi pokazatelj klimatskih promjena koje preoblikuju naš planet. Njegova sudbina danas visi o niti, a priča o njegovom povlačenju upozorenje je koje odjekuje daleko izvan alpskih dolina.

Ledenjak koji vidljivo nestaje

Podaci o povlačenju Aletscha su neumoljivi i svjedoče o dramatičnim promjenama. Ledenjak koji je početkom 1990-ih bio dug 24 kilometra i pokrivao gotovo 129 četvornih kilometara, do danas se značajno smanjio. Mjerenja pokazuju da se njegova dužina smanjila na otprilike 23 kilometra, a godišnje se povuče i do 50 metara. Od 1870. godine, izgubio je više od tri kilometra svoje dužine i preko 300 metara debljine, ostavljajući iza sebe ogoljene stijene kao ožiljke na licu planine.

Njegova važnost kao izvora pitke vode je neupitna. Iako se često navodi da sadrži do četiri posto europskih zaliha pitke vode, tu je tvrdnju teško precizno potvrditi. No, neovisno o točnom postotku, njegova uloga vitalnog rezervoara koji napaja rijeku Rhônu i osigurava vodu za poljoprivredu i hidroelektrane je ključna.

Znanstvene projekcije su pesimistične: čak i uz drastično smanjenje emisija, očekuje se da će Aletsch do kraja stoljeća izgubiti najmanje polovicu svog volumena. U najgorem scenariju, od njega bi mogli ostati samo fragmenti leda na najvišim vrhovima.

Svjedok prošlosti i riznica zanimljivosti

Aletsch nije samo golema masa leda; on je živi spomenik povijesti Zemlje. Njegova priča krije fascinantne detalje koji svjedoče o njegovoj snazi i starosti.

Div satkan od tri ledenjaka

Veliki Aletschski ledenjak nastaje spajanjem tri manja ledenjaka na mjestu zvanom Konkordiaplatz. Upravo na tom spoju led doseže svoju najveću debljinu od gotovo 900 metara. Ukupna masa ovog alpskog diva procjenjuje se na nevjerojatnih deset milijardi tona.

Spore, ali moćne kretnje

Iako se čini statičnim, ledenjak se neprestano kreće. Na Konkordiaplatzu, led putuje brzinom od oko 180 metara godišnje, polako klešući krajolik i noseći sa sobom stijene i sediment. Ovo sporo, ali nezaustavljivo kretanje oblikovalo je jedinstvene U-doline i morene koje danas privlače planinare.

Arhiv prošlih klima

Povlačenjem leda na vidjelo izlaze ostaci drevnih šuma i tla, pružajući znanstvenicima uvid u klimatske uvjete od prije više tisuća godina. Svaki metar povlačenja otkriva novi komadić Zemljine povijesti.

Iskustvo pod zaštitom UNESCO-a

Zbog svoje iznimne ljepote, geološke važnosti i jedinstvenog ekosustava, područje Jungfrau-Aletsch upisano je 2001. godine na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Danas je to nezaobilazno odredište za ljubitelje prirode, planinare i fotografe iz cijelog svijeta. Pristup vidikovcima omogućen je modernim sustavom žičara koje posjetitelje iz mjesta poput Fiescha, Riederalpa ili Bettmeralpa vode do spektakularnih pogleda.

S vidikovaca poput Eggishorna i Bettmerhorna pruža se panoramski pogled na cijelu dužinu ledenjaka, golemu rijeku leda koja se vijugavo spušta između planinskih vrhova. Prizor je istovremeno veličanstven i potresan; plave pukotine i seraci svjedoče o dinamičnim procesima unutar leda, dok ogoljene bočne morene jasno pokazuju koliko se ledenjak smanjio.

Planinarske staze, poput panoramske staze Aletsch, omogućuju posjetiteljima da dožive ledenjak izbliza, osjete hladan zrak koji struji s njegove površine i čuju pucketanje leda koji se topi.

Sudbina Aletschskog ledenjaka neraskidivo je povezana s globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Njegovo otapanje nije samo gubitak impresivnog prirodnog fenomena, već i prijetnja vodnim resursima, ekosustavima i turizmu koji o njemu ovise. Zaštita ovog alpskog srca stoga je simboličan i stvaran izazov za generacije koje dolaze, podsjetnik da je ljepota prirode krhka i da o našim današnjim odlukama ovisi hoće li budući naraštaji moći svjedočiti njegovoj veličanstvenosti.

