Zamalo je postao copywriter u poznatom lancu hotela, a onda mu je Zsa Zsa ustupila svoje mjesto na Dori, pa je Baby Lasagna preko noći od rezerve postao europska zvijezda.

"Na početku 2025. godine kreće europska turneja. U međuvremenu će se izdati i album i nadam se jako uskoro sljedeći singl", kaže Baby Lasagna.

Singl za kojim će poludjeti publika, u nekoj garaži ili sobi čeka na stotine Baby Lasagna. Svi žele priliku kakvu on sada ima.

"Držim da će Baby Lasagna zaista moći živjeti od glazbe. Njemu je koncert rasprodan samo za četiri minute, dolazi na Exit, na SeaStar festival. To je uistinu iznimka, koja potvrđuje pravilo da se od glazbe baš ne da kvalitetno živjeti, ako se misli računati na čudo jednog hita. On to jest, ali on je jedini", ističe glazbeni kritičar Bojan Muščet.

No i Baby Lasagna morat će izbaciti još nekoliko "Rim Tim Tagi Dimova" da jednoga dana živi pristojno od glazbe.

"Da bi došao na malo bolju razinu, da možeš pristojno živjeti, da nisi u nekom grču i opterećenju, da nisi kreditno sposoban, pa da možeš kupit neki auto na rate, pa možda neki manji stan, da živiš normalan život stanovnika u Hrvatskoj, treba ti 10-15 godina kontinuiranog rada i solidan broj hitova. Ne jedan, dva ili tri, nego deset, 20 koje svi znaju", napominje skladatelj i producent Miro Buljan.

Kod autora pjesama, to je daleko veći broj, a samim time i teži posao. Kaže nam glazbenica koja zna koliko iza jednog hita stoji posla.

"Da je težak i da nije nimalo onakav kakvog ljudi zamišljaju, nije. Danas se autoru isplati jedino ako ima veliki katalog, onda bolje živjeti, što znači da mora napisati barem preko dvije tisuće pjesama", ističe glazbenica i tekstopiskinja Alka Vuica.

I mnogi sad misle: Super, napišeš pjesmu, snimiš je, staviš na YouTube i eto ti novaca. No kako zapravo zarađuju glazbenici? Plaća im se i emitiranje pjesama u medijima i streaming platformama pa i korištenje glazbenih podloga na raznim događajima, te emitiranje na radiju i televiziji. Što to otprilike znači za jedan hit:

"Ne bih rekao da se radi o prevelikom iznosu, možda o par tisuća eura. Dakle o par tisuća eura autorskog honorara. Samo za skladateljski rad, ako ste u godinu dana ako imali jedan hit, mislim da nećete zaraditi više od nekoliko tisuća eura, što naravno nije značajan iznos", ističe glavni direktor Hrvatskog društva skladatelja (HDS ZAMP) Nena Marčec.

Puno više nije ni na digitalnim platformama.

Zaradu od jednog streama pjesme lakše bi bilo izračunati u nekadašnjim lipama, ali recimo da autori za milijun streamanja na Spotifyju mogu dobiti četiri tisuće dolara. YouTube je u tom smislu nešto jači. S milijun pregleda na račun sjeda do osam tisuća dolara.

Spotify primjerice plaća od 0.003, do 0.005$ po jednom streamu. Što znači da će autor u prosjeku zaraditi tek 4 tisuće eura, na milijun streamanja. YouTube je u tom smislu nešto jači. S cijenom od 0,008 dolara, za milijun pregleda autor može dobiti 8 tisuća.

"U globalu, 10 milijuna streamova, iznos za to bi trebao biti oko 50 tisuća eura. Računajte da su vam od toga autori 12 posto, izvođači ovisi koliko su im ugovori s diskografima i tako dalje, ali treba doći do 10 milijuna streamova, a to je užasno puno", ističe skladatelj i aranžer Branimir Mihaljević.

I to ako ste velika zvijezda, no, ako ste na početku karijere...

"Mislim da sam od streaminga prošle godine dobila oko 25 centi, kaže kantautorica Fani Solomun kroz smijeh.

Fani se glazbom počela baviti prije četiri godine, i to iz hobija. No, diplomirana logopedinja uskoro je shvatila da bi pjevanje trebalo biti njezin život.

"Ne mogu lagati da se bavim samo glazbom. Shvaćam to kao posao, ali to je trenutno moje ulaganje. Neki će reći 'vidjeli smo imaš sad tri koncerta na super festivalima si na lineupu', ali za mene to trenutno znači da s tim ponuđenim honorarom platim svoj bend i to je za sad to", ističe Fani.

Od prodaje albuma se teško može živjeti, no zato je koncerata sve više. Lani ih je bilo više od 38 tisuća, a u prosjeku smo slušali rekordna 104 nastupa - svaki dan. Ako ne računamo pune dvorane, po običaju se najviše plaćaju Nove godine:

Zdravko Čolić u Dubrovniku je na Silvestrovo tako zaradio 130.000 eura. Nastup Gibonnija, jedne od najvećih zvijezda, za praznik rada u Maksimiru plaćen je 35 tisuća eura. No, za veliku većinu glazbenika posao ne završava s velikim nastupima i punim dvoranama.

"Na svadbama, korporativnim događanjima, na božićnim domjencima, dakle bilo gdje je glazba primjerena. Prema tome jedini način da se negdje zaradi jesu koncerti. Inače je doći do neke kapitalnije zarade uistinu krvav posao", ističe glazbeni kritičar Bojan Mušćet.

Veliki uspjeh Baby Lasagne za mnoge glazbenike i treba biti sjajna inspiracija. Ali za sve njih posao tu zapravo - tek počinje.

