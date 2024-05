Ljeto je pred vratima, a s ljetnim mjesecima kreće i sezona glazbenih festivala na otvorenom. Uživanje u vrhunskoj glazbi, druženje i zabava razlozi su zbog kojih ne propuštamo glazbene festivale, a ovdje smo izdvojili nekoliko popularnih europskih festivala koje ne želimo propustiti.

29. svibnja - 2 lipnja 2024., Primavera Sound Barcelona, Španjolska

Prvo glazbeno odredište u Europi i ovog će proljeća biti biti Primavera Sound, festival koji otvara glazbeno proljeće u Europi još od 2001. godine. Festival Primavera Sound već tradicionalno se održava u Parc del Fòrumu u Barceloni. I ove sezone, organizatori su pripremili ponešto za svačije uši, a posjetitelje će rasplesati glazbene ikone kao što su Pulp, PJ Harvey, Lana del Rey, The National, Róisín Murphy, SZA, Charli XCX, Troye Sivan i Kim Petras.

30. svibnja - 25. srpnja, Nuits de Fourvière, Francuska

Izvrstan povod za ljetni posjet Francuskoj je festival Nuits de Fourvière koji se tijekom ljetnih mjeseci održava u Lyonu. Pozornica je smještena u starom rimskom kazalištu Fourvière, ali i na drugim lokacijama diljem grada. Festival nudi raznolik program glazbe, plesa, kazališta, cirkuskih nastupa i drugih kulturnih događaja, a sama lokacija rimskog kazališta zbog svoje zapanjujuće akustike i cjelovite atmosfere koju pruža ovaj ambijent, stvara doživljaj koji ćete pamtiti do kraja života. Na scenu će izaći PJ Harvey, LCD Soundsystem, Cat Power, AIR, King Gizzard & The Lizard Wizard, MC Solaar, Justice, IAM, Nile Rodgers & Chic, Idles, Parcels, ali i legendarna Patti Smith.

4. - 7. srpnja 2024., Rock Werchter, Belgija

Veliki i nadaleko poznati festival rock glazbe i ove će se godine održati u selu Werchter u blizini Leuvena u Belgiji. Ljubitelji rocka već vjerojatno znaju, Rock Werchter je jedan od dugovječnih festivala koji se održava od 1976. godine, a i ove će godine ugostiti neka od najvažnijih imena rock scene, pa će se tako na sceni pojaviti Lenny Kravitz, Måneskin, Snow Patrol i ove godine sveprisutna PJ Harvey.

11. - 13. srpnja, NOS Alive Lisbon, Portugal

Fantastičan glazbeni i umjetnički festival koji se održava na obali rijeke Algés, u blizini Lisabona, u Portugalu i ove je godine u tri dana održavanja privukao izuzetno zanimljive izvođače među kojima su Arcade Fire, The Smashing Pumpkins, Dua Lipa, ali i legendarni američki rock sastav Pearl Jam i mnogi drugi.

17. – 20. srpnja, Colours of Ostrava, Češka

Iznimno popularan i svestran, najveći međunarodni glazbeni festival u Češkoj s dugom tradicijom, koji se održava u mjestu Dolní Oblast Vítkovice u Ostravi i na jednom mjestu okuplja različite glazbene žanrove pa će tako i ove godine okupiti Queens of the Stone Age, Sam Smith, Lenny Kravitz, James Blake, Khruangbin, Sean Paul, Zara Larsson i mnogi drugi.

19. - 21. srpnja, Parookaville, Njemačka

I ove godine će se u zračnoj luci Weeze am Parookaville održati trodnevni electro dance festival za pamćenje, kojeg se smatra jednim od najvećih elektronskih festivala u Njemačkoj. Svake godine Parookaville privuče najpoznatija imena electro scene, a tu neće biti iznimke ni ove godine, kada će nastupiti Armin van Buuren, Hardwell, Robin Schulz, Scooter, Timmy Trumpet, Armand van Helden, Andromedik, Neelix, W&W, Cristoph, Mariana BO, Coone, MARTEN HØRGER i još mnogo, mnogo drugih izvođača koji će atmosferu zagrijati do usijanja.

1. - 4. kolovoza, All Together Now Festival, Irska

Festival All Together Now na velikom imanju Curraghmore u okrugu Waterford ulazi u svoju petu godinu održavanja. Riječ je o najvećem neovisnom festivalu u Irskoj, s 18 pozornica glazbe, kazališta, komedije, wellnessa, hrane i još mnogo zanimljivih sadržaja koji privlače mlade iz cijele Europe. Nije ni čudo, obzirom da su se odazvali umjetnici kao što su The National, Jorja Smith i Róisín Murphy, James Vincent McMorrow, Slowdive, Future Islands i mnogi drugi. Na All Together Now Festivalu vas čeka i posebno iznenađenje jer je povodom 40. godišnjice izlaska albuma 'Legend' Bob Marley And The Wailers u planu special live set benda Wailers.

7. - 12. kolovoz, Sziget, Mađarska

Kao šećer na kraju, lista ne bi bila potpuna bez jednog od najvećih festivala u Europi, Sziget, koji se već tradicionalno održava u susjednoj Mađarskoj. Organizatori Szigeta i ove će godine pretvoriti otok Óbuda, u 3. okrugu Budimpešte u središte dobre glazbe, plesa i zabave koja će trajati punih šest dana. Užarene atmosfere ni ove godine neće nedostajati jer će se za nju od headlinera brinuti Sam Smith, Stormzy, Martin Garrix, Louis Tomlinson, Four Tet, AURORA, Fontaines D.C., Becky Hill i Big Thief, i niz drugih izvođača.

8. - 11. kolovoza, Untold Festival, Rumunjska

Za ljubitelje elektronske glazbe jedna od top destinacija ovog ljeta je Untold festival koji se i ove godine održava u gradu Cluju u magičnoj Transilvaniji. Riječ je o jednom od najpopularnijih festivala elektronske glazbe u ovom dijelu Europe, Sam Smith, Carl Cox, Alok, Dimitri Vegas & Like Mike i Fisher, Timmy Trumpet i Purple Disco Machine.

Još jedan festival koji se ove godine ne propušta je festival demokracije

A dok planiramo koje ćemo sve festivale posjetiti ove godine, podsjetimo i na još jedan važan festival – festival demokracije. Naime, 9. lipnja održat će se izbori za Europski parlament. Demokracija je važno obilježje života u Europskoj uniji. Izlazak na europske izbore i biranje predstavnika koji će nas zastupati u Europskom parlamentu važan je dio političkog života koji osnažuje demokraciju i njezine vrijednosti.

Svijest o važnosti Europskog parlamenta posljednjih je godina u osjetnom porastu, pokazala je to i proljetna anketa Eurobarometar provedena u veljači ove godine. Prema rezultatima istraživanja, čak 61 posto građana u Hrvatskoj zainteresirano je za europske izbore, što je rast od 24 posto postotna boda u odnosu na isto razdoblje pred prošle izbore 2019. godine. Na anketno pitanje smatraju li da aktivnosti EU utječu na njihov svakodnevni život, 65 posto sudionika u istraživanju odgovorilo potvrdno, a velika većina ispitanika od čak 83 posto ocijenila je da Hrvatska ima koristi od članstva u EU-u.

Istraživanje Eurobarometar ispitalo je i koji su teme prioriteti građanima uoči europskih izbora. Od tema koje smatraju prioritetnim za raspravu tijekom kampanje za Europski parlament, 46 posto građana Hrvatske odlučilo se za Podršku gospodarstvu i stvaranju novih radnih mjesta, a 45 posto ispitanih građana prioritetnom je ocijenilo temu Borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Treće mjesto na ljestvici prioriteta zauzela je tema Budućnost Europe za koju se odlučilo 27 posto ispitanih građana.

Izbori za Europski parlament prilika su da zajednički sudjelujemo u kreiranju budućnosti Europske unije. Svaki je glas važan jer glasanjem birate zastupnika koji će i u vaše ime u Europskom parlamentu sudjelovati u pripremi novih zakona, utjecati na izbor Europske komisije i oblikovati našu svakodnevicu.

Projekt je realiziran uz potporu Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Za objavljeni sadržaj isključivo su odgovorni autori / RTL.