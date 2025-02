Prijepodne pravnik, poslijepodne pčelar: 'Balansiram između dva svijeta'

Iako laiku može djelovati da kod proizvodnje meda pčele obavljaju sav posao, a ljudi samo ubiru vrhnje, odnosno med, to baš i nije tako.

Pčelarstvo je posebna grana djelatnosti koja na intenzivan način ljude povezuje s prirodom, s biljkama, životinjama, podsjeća na važnost poštovanja prirode svih njezinih bogatstava i svega što nam priroda nesebično daje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pčelarstvo je više od posla. To je način života

Na sve to nas je u inspirativnom intervjuu podsjetio pčelar Dario Grahovac, vlasnik OPG-a Grapis, čija se obitelj pčelarstvom bavi već generacijama. Dario dolazi iz Virovitice i po struci je diplomirani pravnik, oženjen je i otac troje djece. Uz diplomu Pravnog fakulteta u Osijeku, Dario je završio i edukaciju za pčelara i nastavio se baviti poslom za koji je srcem vezana cijela njegova obitelj - pčelarstvom.

„Naša obiteljska priča s pčelarstvom započela je prije 25 godina, kada je moj otac, Ivica Grahovac, nabavio prve košnice. Tada je to bio više hobi i ljubav prema prirodi nego ozbiljan posao“, prisjeća se Dario.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Naš put nije bio lagan. Kroz godine smo se nekoliko puta morali vraćati na početak, suočavali smo se s različitim izazovima, a najveći udarac doživjeli smo prije desetak godina kada nam je požar uništio svu opremu. U tom trenutku bilo je teško nastaviti, ali nismo odustali. Zahvaljujući upornosti, radu i obiteljskoj povezanosti, uspjeli smo ponovno izgraditi sve iz temelja“, priča nam naš sugovornik.

„Danas cijeli posao vodim s ocem Ivicom Grahovcem i bratom Marijem Grahovcem, nastavljajući obiteljsku tradiciju s istom strašću i predanošću. Pčelarstvo je nama više od posla – to je način života koji nas povezuje i omogućuje nam da stvaramo prirodne i zdrave proizvode poput Super meda. Sve što smo prošli dodatno nas je ojačalo i dalo nam još veći motiv da svojim kupcima ponudimo najbolje od prirode, izravno iz naših košnica", ističe.

Iako je iz svake njegove rečenice jasno koliko uživa u pčelarstvu, s obzirom na sav trud uložen u formalno obrazovanje kroz studiranje prava, zanimalo nas je je li mu bilo teško odreći se struke, odmaknuti se od pravničkih knjiga, okrenuti se košnicama i proizvodnji meda.

Balansiranje između dva svijeta

„Nikada se zapravo nisam izvukao iz pravničkih knjiga jer i dalje radim kao pravnik u Hrvatskom zavodu za socijalni rad. Međutim, pčelarstvo je oduvijek bilo moja strast i dio obiteljske tradicije koju je prije 25 godina započeo moj otac. Ja sam se nakon završetka Pravnog fakulteta našao u situaciji da nisam odmah mogao pronaći zaposlenje i tako sam se počeo uz oca i brata baviti pčelarstvom. Od tada balansiram između ta dva svijeta – pravne struke i rada s pčelama“, kaže nam ovaj svestrani pravnik i pčelar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Pravo i pčelarstvo na prvi pogled djeluju kao dva potpuno različita svijeta. Oboje zahtijeva preciznost, posvećenost i strpljenje – baš kao što u pravu treba detaljno analizirati i poznavati pravne propise, tako i u pčelarstvu treba razumjeti prirodne procese koji se odvijaju u košnici i svijetu pčela“, objašnjava.

„To su dva dijela mog života koji se međusobno ne isključuju nego čine jednu cjelinu“, dodaje naš sugovornik. „Pčelarstvo mi pruža mogućnost povezanosti s prirodom i priliku da stvaram zdrav i koristan proizvod. Zato volim reći da sam pčelar koji se u slobodno vrijeme bavi i pravom!“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako izgleda jedan dan pčelara?

Kako bismo stekli što bolji uvid u cjeloviti proces stvaranja meda, zamolili smo ovog iskusnog pčelara da nas provede kroz cijeli proces proizvodnje. „Trenutno imamo 300 košnica, a broj varira ovisno o sezoni i razvoju pčelinjih zajednica. Pčelarstvo zahtijeva stalnu prilagodbu, pa kroz godine pratimo potrebe pčela i prirodne uvjete kako bismo osigurali optimalne uvjete za proizvodnju“, objašnjava.

„Život pčelara dinamičan je i uvelike ovisi o godišnjem dobu i vremenskim uvjetima. Svaki dan donosi nove izazove. Trenutno se nalazimo u periodu zimovanja pčelinjih društava kada smo posvećeni brigom o zdravlju naših društava i brigom da naša društva imaju dovoljno hrane da prezime do proljeća i unosa prvog nektara u košnice“, ističe Dario.

„Ovo je period kada se pripremamo za onaj aktivniji dio godine koji će krenuti od mjeseca travnja i trajati do listopada, ali i period u kojem imamo više vremena posvetiti se promociji i prodaji vlastitih proizvoda i ovo je period u kojem intenzivnije sudjelujemo na različitim sajmovima i manifestacijama“, dodaje naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Tijekom sezone medenja, kada pčele marljivo skupljaju nektar, dolazi najvažniji dio posla – vađenje meda. Okvire pune zrelog meda vadimo iz košnica i nosimo u našu vrcaonu. Tu med prvo prolazi kroz proces vrcanja, gdje se centrifugiranjem izdvaja iz saća, zatim se filtrira i puni u staklenke“, objašnjava.

Kada smo oslabljenog imuniteta i bolesni, redovito posegnemo za propolisom, pčelinjim proizvodom čije je protuupalno i antibakterijsko djelovanje kod liječenja respiratornih infekcija nesporno potvrđeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rad s pčelama nije samo fizikalija - to je i komunikacija

„Propolis je prirodni antibiotik pčela. On se skuplja pomoću posebnih mrežica koje postavljamo u košnicu. Pčele propolisom zatvaraju pukotine i dezinficiraju unutrašnjost košnice. Nakon sakupljanja, propolis se čisti i priprema za daljnju upotrebu, najčešće u obliku tinktura ili dodataka prehrani“, ističe ovaj vrsni pčelar.

Svi znamo da su pčele izuzetno intrigantna, dobro organizirana i vrijedna živa bića s fantastičnim osjećajem za navigaciju. Ali znamo i da znaju ubosti kada se osjete ugroženo. Zato pitamo našeg sugovornika kako se slaže sa svojim pčelama.

„Sa pčelama se slažem odlično – one su moj posao, moja strast i dio mog svakodnevnog života. No, pčelarstvo zahtijeva razumijevanje i poštovanje prema pčelama, jer one imaju svoj način funkcioniranja i svoju prirodnu logiku“, objašnjava.

„Rad s pčelama nije samo fizički posao – to je komunikacija. One osjete kada ste smireni i opušteni, ali i kada ste nervozni ili previše nagli. Svaki pristup košnici mora biti pažljiv, bez naglih pokreta i nepotrebnog uznemiravanja zajednice. Prava tajna je raditi u miru, s poštovanjem prema njihovom ritmu“, dodaje Dario.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„U sezoni, kada pčele intenzivno rade, provodim puno vremena s njima – pregledavam košnice, provjeravam ima li dovoljno hrane, pratim zdravlje matice i radilica. Kada dođe vrijeme vrcanja meda, cijeli proces zahtijeva preciznost i strpljenje kako bi se pčelama uzeo samo višak meda, dok im ostaje dovoljno za njihov vlastiti razvoj“, naglašava naš sugovornik.

'Na pokoji ubod se čovjek navikne... Svaki trud se isplati'

„Naravno, ponekad dobijem i pokoji ubod, ali to je dio posla – s vremenom se čovjek navikne i nauči kako se zaštititi. No, kada vidim rezultat njihovog rada – pun okvir meda, miris propolisa i zujanje tisuća vrijednih radnica – svaki trud se isplati. Pčele su nevjerojatna bića i svakodnevno me podsjećaju koliko su priroda i njeni ciklusi savršeno usklađeni“, ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U OPG-u Grapis su u proizvodnju meda i ostalih proizvoda uključeni svi članovi obitelji. Tako nas je zanimalo kako izgleda i podjela poslova. „Da, u sve poslove na našem pčelarstvu uključena je cijela obitelj, i to je ono što naš posao čini posebnim. Svaki član obitelji ima svoju ulogu, a svi zajedno radimo kako bismo osigurali da svaki proizvod bude što kvalitetniji“, objašnjava.

„Najveći dio tereta i poslova na pčelinjaku nosimo otac, brat i ja, ali ne mogu ovdje zanemariti niti ulogu moje majke i moje supruge koje također pomažu i sudjeluju, primjerice u poslovima vrcanja meda“, ističe Dario.

„Moja supruga i djeca također su aktivni. Supruga pomaže u pakiranju, i osobito u promociji proizvoda. Ona je zadužena za vidljivost naših proizvoda na društvenim mrežama, dok djeca, iako još mala, uživaju u tome da nam pomažu u jednostavnijim poslovima i tako usvajaju ljubav prema prirodi i pčelarstvu“, dodaje.

Pčelarstvo nije samo posao nego obiteljska tradicija

„Cijela obitelj je, dakle, uključena u svaki aspekt posla, a zajedništvo nam omogućuje da od pčelarstva ne stvaramo samo posao, već i obiteljsku tradiciju koja se prenosi na mlađe generacije“, naglašava Dario Grahovac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pčelinjaku OPG Grapis proizvodi se više vrsta meda, a među najzastupljenijima su: Bagremov med (blag, svijetle boje i izuzetno nježnog okusa), Cvjetni med (aromatičan, tamnije boje, s bogatim okusom različitog livadnog bilja), Lipov med (intenzivan i osvježavajući, s prepoznatljivom notom lipe), Kestenov med, (tamniji i gorkast, poznat po snažnim ljekovitim svojstvima) i Šumski med (bogat mineralima, tamne boje i specifične arome).

„Razlika u proizvodnji različitih vrsta meda ovisi o vrsti biljaka s kojih pčele skupljaju nektar, ali i o vremenskim uvjetima“, objašnjava naš sugovornik. „Bagremov med nastaje kada pčele skupljaju nektar s bagremovih stabala. Ovaj med je poseban jer bagrem cvate kratko i osjetljiv je na vremenske uvjete – ako kiša ispere cvjetove, medenja gotovo da i nema. Zato pčelari u tom periodu pažljivo prate pčelinje zajednice i često sele košnice bliže bagremovim šumama kako bi iskoristili svaku priliku za sakupljanje nektara“, ističe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Cvjetni med dobiva se s različitih livadnih biljaka, što znači da njegove karakteristike mogu varirati ovisno o sezoni i području gdje pčele skupljaju nektar. Za razliku od bagremovog meda, cvjetni med je intenzivnijeg okusa i mirisa te kristalizira brže zbog raznolikog sastava“, kaže Dario.

„Kod svake vrste meda ključno je pravovremeno vrcanje – kada je med dovoljno sazrio, vrcamo ga iz saća, filtriramo i pohranjujemo u kontroliranim uvjetima kako bismo sačuvali njegovu prirodnu kvalitetu. Svaka vrsta meda ima svoju specifičnu sezonu i zahtjeva posebnu pažnju, što čini pčelarstvo izazovnim, ali i izuzetno zanimljivim poslom“, objašnjava Dario.

Tu je i neprekidni rad na održavanju vrhunske kvalitete meda. „Razvijanje kvalitete našeg meda od početka je bio proces koji je zahtijevao veliko ulaganje u znanje, iskustvo i pažnju prema svakom detalju. Kao obitelj, naš cilj je oduvijek bio proizvoditi med koji ne samo da zadovoljava visoke standarde, već također odražava našu predanost prirodi, zdravlju i kvaliteti. Svjesni smo da kupci danas traže autentične, prirodne proizvode, pa smo zato posebnu pozornost posvetili svim aspektima proizvodnje meda, od brige o pčelama do finalnog proizvoda“, kaže Dario.

'Med hrvatskih pčelinjaka'

„Jedan od najvažnijih čimbenika u proizvodnji kvalitetnog meda je lokacija pčelinjaka. Naši pčelinjaci smješteni su u netaknutim područjima, daleko od industrijskih zona i onečišćenja, gdje pčele mogu sakupljati nektar iz prirodnog bilja i cvjetova. Odabir ovih lokacija od presudne je važnosti jer upravo bilje s tih područja utječe na okus, boju i nutritivne vrijednosti meda“, dodaje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Kada je riječ o samoj proizvodnji meda, posebnu pažnju posvećujemo pravovremenom vađenju meda. Med mora biti vrcan u trenutku kada je potpuno sazrio, a naš cilj je osigurati da zadrži sve svoje prirodne karakteristike. Vrcanje je osjetljiv proces jer ako se med ne izvuče u pravom trenutku, može doći do gubitka kvalitete. Nakon što je med izvađen, filtriramo ga samo da bismo uklonili eventualne nečistoće. Na taj način naš med zadržava sve hranjive tvari, enzime i vitamine koji ga čine tako zdravim i korisnim za ljudski organizam“, naglašava.

„Za nas je također ključno osigurati da naš med bude autentičan i prepoznatljiv. Stoga naš med prodajemo isključivo u nacionalnim pčelarskim staklenkama, koje nose oznaku kvalitete i podrijetla: „med hrvatskih pčelinjaka“. Ova oznaka za nas nije samo simbol, već jamstvo da je naš med proizveden u skladu s najvišim standardima, izravno iz naših košnica, bez ikakvih dodataka ili smjesa s medom iz drugih izvora. Ova oznaka također znači da je naš proizvod potpuno prirodan i da je podvrgnut rigoroznim kontrolama kvalitete“, naglašava naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako želite kvalitetu, nema mjesta za kompromise

„Jedan od naših ključnih principa u poslovanju je prodaja isključivo vlastitih proizvoda. Nismo uvoznici niti prekupci, i ne miješamo naš med s proizvodima iz drugih izvora. Svi naši proizvodi dolaze izravno iz naših košnica, čime želimo osigurati da kupci dobivaju autentičan proizvod koji je pod našom kontrolom od početka do kraja. Ova filozofija omogućava nam da zadržimo visok nivo kvalitete i transparentnosti, što je vrlo važno u današnjem tržištu“, svjestan je Dario koji kaže kako su kroz sve ove godine radili na proizvodu koji je ne samo dobar nego i zdrav, bogat prirodnim svojstvima i okusu.

„Kvaliteta našeg meda nije samo rezultat rada na pčelinjaku, već i naše strasti prema pčelarstvu i našoj posvećenosti održavanju visoke kvalitete u svakom dijelu procesa. Kao obitelj, ponosni smo na naš med i sigurni smo da će naši kupci prepoznati njegovu autentičnost i izuzetnu kvalitetu“, ističe.

Njihovu kvalitetu i posebnost prepoznao je i trgovački lanac Lidl koji je Super med OPG-a GRAPIS uvrstio u svoju ponudu u okviru brenda Hrvatskih ruku djelo. Kako ističe Dario Grahovac, ova suradnja s Lidlom im mnogo znači, predstavlja veliki korak unaprijed i predstavlja potvrdu da su njihov rad prepoznali veći tržišni igrači.

„Do te suradnje došlo je kada sam se prijavio na natječaj Hrvatskih ruku djelo. Ovaj natječaj pružio je priliku malim proizvođačima da pokažu kvalitetu svojih proizvoda, a Lidl je prepoznao potencijal u našem medu. Nakon što smo prošli selekcijski proces, Lidl nas je kontaktirao jer su prepoznali našu predanost u proizvodnji visokokvalitetnog meda, našu transparentnost u poslovanju i strast prema pčelarstvu“, objasnio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Za nas, biti dio Lidlove ponude znači veliko priznanje. Kroz ovu suradnju, naš med može doći do šire publike, a kupci, bez obzira na to gdje se nalaze, mogu uživati u medu koji dolazi iz naših pčelinjaka. Ova prilika nam također omogućava daljnji rast i proširenje proizvodnje, dok i dalje ostajemo vjerni našim osnovnim principima – prodaji isključivo vlastitih proizvoda, autentičnih i prirodnih, bez kompromisa u kvaliteti“, dodaje Dario Grahovac.

Ono najbolje što pčele nude u jednom proizvodu

„Za nas, suradnja s Lidlom znači puno više od same distribucije proizvoda. To je priznanje za naš rad i odgovornost da održimo visoke standarde kvalitete koje smo postavili. I dalje želimo biti prepoznatljivi kao pčelari koji nude samo najbolji med, pod oznakom „med hrvatskih pčelinjaka“, i drago nam je što naš proizvod sada ima priliku doći do još većeg broja kupaca“, zaključuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A po čemu se Super Med OPG-a Grapis razlikuje od sličnih proizvoda? „Super med je jedinstveni proizvod našeg gospodarstva, izrađen isključivo od sastojaka koji dolaze izravno iz naših košnica. Kombinacija tri vrste meda, cvjetnog praha i propolisa pruža bogatstvo hranjivih tvari i prirodnih benefita za jačanje imuniteta i opće zdravlje“, kaže Dario.

„Ideja za Super med nastala je iz moje želje da kupcima ponudim potpuno prirodan proizvod koji je istinski koristan za njihovo zdravlje. Tijekom godina, često su me pitali koji med je najbolji za jačanje imuniteta i opće zdravlje. Shvatio sam da ne postoji univerzalan odgovor jer svaki pčelinji proizvod ima svoje jedinstvene prednosti. Tada mi je sinula ideja – spojiti ono najbolje što pčele nude u jedan proizvod. Kombinirajući tri vrste meda, cvjetni prah i propolis, stvorio sam Super med, proizvod koji objedinjuje sve blagodati prirode i nudi cjelovito rješenje za zdravlje mojih kupaca“, zaključuje Dario Grahovac.

Sadržaj je nastao u suradnji kreativnog tima RTL-a i partnera Lidl Hrvatska.