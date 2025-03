Kako izgleda jedan radni dan RTL-ova najvećeg šarmera i sportskog perfekcionista?

Svaka emisija koju vidimo na malim ekranima rezultat je sati i sati pripreme, sastanaka i organizacije, a sportskim novinarima dani su ispunjeni analizama, javljanjima uživo i prilagodbom nepredvidivom ritmu sportskih događaja. Marko Vargek, televizijski voditelj i urednik emisije 'Vrijeme je za rukome't jedan je od onih koji ne samo da gledateljima donosi najvažnije rukometne priče, on i živi taj sport iz dana u dan.

Radni dan u redakciji: iza kulisa sportske emisije

U novom videu, snimljenom prije nekoliko dana tijekom specijalne emisije 'Vrijeme je za rukomet' kada je Domagoj Duvnjak odigrao oproštajnu utakmicu za reprezentaciju, Marko nas vodi kroz svoj tipičan dan – od redakcije, priprema i koordinacije s ekipom do trenutka kada se upale kamere i emisija krene uživo.

Dok gledatelji vide završni produkt – dinamične analize, intervjue i stručne osvrte – iza kulisa emisije krije se cijeli tim ljudi koji predano radi na svakom detalju. Marko u našem specijalu otkriva kako nastaje 'Vrijeme je za rukomet', kako se priprema za emisiju, kako s kolegama razrađuje koncepte i što sve treba imati pod kontrolom prije nego što se kamere upale.

Strast, a ne samo posao

S obzirom na to da mu radni dan uključuje i formalne i neformalne obaveze – od snimanja u studiju i intervjua s igračima do trčanja sa sastanka na sastanak – Marko zna koliko je važno odabrati odjeću u kojoj će izgledati profesionalno, ali se istovremeno osjećati udobno. Zato je u pauzi između obaveza posjetio s. Oliver, gdje mu je stručno osoblje pomoglo pronaći kombinaciju koja funkcionira u svim situacijama – od televizijskog studija do večernjeg druženja s kolegama.

Tamo je bacio oko na Black Label kolekciju – elegantnu, ali funkcionalnu liniju odjeće koja savršeno odgovara njegovom tempu. Trebao je nešto što izgleda dovoljno ozbiljno za televizijski kadar, ali i dovoljno ležerno da se u istom outfitu može pojaviti na sastanku ili kasnije popiti piće s kolegama. I pronašao je upravo to: klasično, a bojom jako moderno odijelo, koje bez problema prolazi u svim ulogama koje nosi jedan dan sportskog novinara.

A kako izgleda dan jednog sportskog novinara iza kamera, koliko se stvari može promijeniti u posljednjem trenutku i što sve treba uskladiti kako bi emisija bila besprijekorna, pogledajte u našem videu!

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i S. Olivera.

