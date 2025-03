Minecraft nije samo igra nego i ozbiljan alat za učenje, a to pokazuje i jedan poseban tim hrvatskih srednjoškolaca. Posjetili smo Tehničku školu Čakovec, gdje smo upoznali ekipu učenika i profesora Mirka Jambrošića – koji ne samo da podržava Minecraft, već je sa svojim razredom napravio i vlastiti server.

"Klinci su predložili da bi oni imali vlastiti poslužitelj, ja nisam znao što je to za početak i onda su me uveli u to, sami su napravili konfiguraciju i instalirali da mogu igrati i od kuće", kaže ponosno profesor koji dodaje kako im je vrlo rado dao podršku u tom projektu te i sam postao dio Minecraft zajednice Tehničke škole.

Programiranje kroz igranje

Njegovi učenici nisu samo gameri – oni su samostalno istraživali kako funkcioniraju serveri, učili osnove programiranja, rad u timovima, logiku, matematiku, pa čak i engleski jezik jer većina tutorijala i modova dolazi upravo na tom jeziku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni je najljepše igrati u timu jer igram s prijateljima iz svog razreda", kaže jedan od učenika Tehničke škole. "Prije je sve bilo 'vanilla', a sad modiramo svoje stvari da bude drugačije", otkriva drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Klinci su predložili da bi oni imali vlastiti poslužitelj, ja nisam znao što je to Minecraft, ali onda su me uveli u to, sami su napravili konfiguraciju i instalirali da mogu igrati i od kuće", kaže ponosno profesor koji dodaje kako im je vrlo rado dao podršku u tom projektu te i sam postao dio Minecraft zajednice Tehničke škole.

Videoigra koja popravlja socijalne vještine

Učenici s kojima smo razgovarali složni su u jednom – Minecraft nije samo zabava, već i edukacija bez da to primijetiš. Svi se, naravno, vesele i nadolazećem Minecraft filmu, a u školskoj učionici pričalo se i o limitiranom izdanju Oreo keksa s Minecraft dizajnom, koje su, naravno, svi morali probati. Osim što izgledaju kao mali blokovi iz igre, kriju i zabavne in-game izazove kad ih skeniraš – što je spoj realnog i virtualnog koji je ovoj generaciji itekako blizak.

Keksi, kodovi, serveri i vlastiti digitalni svjetovi – ova škola možda jest u Čakovcu, ali njihov mindset definitivno je level up. I to sve zahvaljujući igri koju su mnogi još donedavno smatrali gubljenjem vremena.

Naposljetku, profesor Jambrošić posebno ističe da ga je najviše iznenadilo i kako je Minecraft utjecao na karakter učenika, a što je njemu kao pedagogu jako drago:"Učenici koji igraju Minecraft bolji su u timskom radu, lakše surađuju međusobno, tolerantniji su, a to vidimo kroz naše ostale projekte!" Naime, Tehnička škola funkcionira na principu da potiče učenike da sami rade praktične i konkretne IT projekte koji su im zanimljivi jer smatraju da je to najbolji način učenja za njihove učenike.

Cijelu atmosferu i izjave učenika i profesora pogledajte u videu koji smo snimili u Čakovcu, a suradnji sa sponzorom Oreom, za naše mlade Minecraft entuzijaste pripremili smo korisno slatke pakete koji se sastoje od gaming pribora i paketa Oreo Minecraft keksa!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najsretniji mogu otputovati u Warnes Bros. studio

Zahvaljujući sponzoru Oreo, dok djeca uživaju u Minecraftu i Oreo keksima, zabaviti se mogu i njihovi roditelji. Sačuvajte račun i skenirajte kod na kutiji limited edition Oreo Minecraft keksa ili posjetite internetsku stranicu www.oreo.eu. Na ovaj način možete sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj vas očekuju vrijedne nagrade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prva nagrada je putovanje u Warner Bros. studio u Los Angelesu! Osim glavne nagrade, možete osvojiti tu i 30 vaučera u vrijednosti od 300 eura za trgovine Big Bang gdje možete pronaći najbolje IT opremu i alate za svoje nove Minecraft pobjede.

Sadržaj je nastao u suradnji RTL native tima i partnera Oreo.