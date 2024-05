Imamo li stvarno šanse osvojiti Eurosong, tko bi nam mogao poremetiti planove, o najvažnijoj priči ovog tjedna razgovaramo s glazbenim kritičarima Bojanom Mušćetom i Bojanom Stilinom.

Ovo sve nekako sudbonosno izgleda jer 35 godina je od pobjede grupe Riva i Rock me Baby. Stiže li nova pobjeda Hrvatske i Baby Lasagne?

Stilin: Mislim da nam SIM kartice neće trebati. On je narastao s 24 na 28 posto u zadnja tri dana. I to imamo samo televoting u polufinalu, znači finale je osigurano.

Mušćet: Kladionice su uglavnom pobjednika prilično precizan pokazatelj i vjerujem da neće biti razočarenja.

Sjećate li se vi te 1989. godine? Je li bilo euforije nakon pobjede Rive?

Muščet: Bila je euforija iako Riva nije tad pobijedila ua Hrvatsku već za Jugoslaviju pa je euforija bila još veća. Nitko nije mogao vjerovati da bi uopće Jugoslavija mogla pobijediti iako smo imali četvrto mjesto Novi Fosili i Danijel. Ali da ćemo pobijediti, to je bilo ravno potpunom čudu.

Ali kakva bi to tek priča luda i nevjerojatna bila da taj dečko koji je bio rezerva na Dori sad pobijedi na Eurosongu, netko doslovno s klupe. Netko tko je bio do jučer anoniman donese takav uspjeh.

Stilin: Ljudi vole te priče. Ne da je krenuo od nule, nego je krenuo iz minusa s rezervne klupe, da nije odustala Zsa Zsa tko zna šta bi bilo.

Mušćet: Pobijedi li to će biti vjerojatno euforija kao kad je Goran Ivanišević s wildcardom pobijedio na Wimbledonu.

Sigurna sam da pratite kao i cijela Hrvatska sve ovo što se sada događa?

Stilin: Sve je odlično i sve je puno bolje nego na Dori, kao da su imali već nešto u rukavu, ali su se razvijali i razvijali i nabildali.

Mušćet: Oni su jako vješto iskoristili sve ono što se treba iskoristiti. To su društvene mreže prije svega. Napravili su sjajan marketing, napravili su sjajnu promidžbu i mislim da danas nema nekoga u Europi tko prati glazbu, a da ne zna za Baby Lasagnu.

Zanimljiv mi je taj fenomen koji se dogodio. On se svima sviđa i mladima i starima i Plenkoviću i Penavi i Miri Škori i Aleksandru Dragaš i Ksenija Urličić. Nema kome se ne sviđa. Stvarno je rijedak fenomen da ima tko je toliko autentičan i zanimljiv baš svima.

Stilin: Hrvati uvijek traže faktor ujedinjenja. To je tako, ali ovo se vidi da je organski nastao. Tu je njegova obitelj cijela, njegovi prijatelji, društvo i škole pleše na tim nastupima. To je kao da sad vi i ja sa svojom ekipom iz škole napravimo nešto svjetski. Svi vole takve pobjednike.

Ali je dosta zapravo rijetko da smo baš svi za jednoga. To se dogodilo kad je bilo Svjetsko prvenstvo u nogometu u Rusiji.

Mušćet: Da, to je prilična rijetkost. Međutim, činjenica je da smo mi i voljeli neke naše izvođače i navijali smo za njih. Ali tada smo imali puno bolje plasmane na Eurosongu. Danas se to nije dogodilo, a ovoga puta mislim da je Hrvatska ujedinjena.

Stilin: I još to da dugo godina nismo ništa napravili na Eurosongu kao da ono imaš neku bocu kojoj treba čep, očepit je i pustiti u euforiju vani.

Netko treba početi pisati knjigu 'Kako je Baby Lasagna ujedinio Hrvatsku'

Mušćet: On je jedini koji je napisao svoju pjesmu u konkurenciji i mislim će se to cijeniti kod žirija.

Zapravo je nevjerojatno da je od svih zemalja samo on taj. Idemo sada o tome tko bi nam mogao uništiti, upropastiti ovaj stoljetni hrvatski san. Dosta dobro kotira i taj Švicarac Nemo. On je ne binarna osoba koja u toj pjesmi pjeva o svojoj tranziciji. To je dosta dobro pogođeno za ovu Eurosong publiku

Stilin: Od početka do kraja to je isto dobar paket. Lijep je spot, On to sve fino pjeva. Ima i Irkinja koja se isto izjašnjava sam s tri zamjenice. Ima tu i Olly Alexander koji Britaniju predstavlja, on je gej ikona britanska. Znači, dosta se to nosi moderno, progresivno. Sve što sve više toga ima na Eurosongu i dobro prolazi. Baby Lasagna je ono kao relikt starog svijeta.

Cijeli razgovor pogledajte u videu...