Kate Winslet pokazala sina na crvenom tepihu u Londonu: Majka nije skrivala ponos...

Glumica Kate Winslet oduševila je javnost kada se u Londonu pojavila na crvenom tepihu povodom premijere svog novog filma Goodbye June u društvu svojeg 21-godišnjeg sina Joea Andersa, kojeg ima s bivšim suprugom Samom Mendesom.

Modno (i karijerno) usklađeni

Za večernji izlazak s sinom, Kate je nosila usku, elegantnu, crnu haljinu stegnutu širokim zlatnim remenom, a kombinaciju je upotpunila zlatnim satom, ogrlicom i visećim naušnicama. Kosu je podigla u jednostavnu punđu, s nekoliko uvojaka koji su uokvirivali lice. Uz nju je stajao Joe, usklađen s majkom u crnom odijelu i jednostavnoj bijeloj košulji. Svoju je kombinaciju za crveni tepih zaokružio prstenjem i srebrnom ogrlicom s privjeskom.

Premijera je za majku i sina bila posebno značajna: Kate u Goodbye June ne samo da glumi, nego filmskim projektom ujedno i debitira kao redateljica. Još je zanimljivije da je upravo njezin sin Joe scenarist. Kate je na njega neizmjerno ponosna: “Počeo je pisati ovo kad je imao 19 godina”, ispričala je u emisiji Jimmy Kimmel Live 19. studenoga. “U životu je uvijek pisao, tako da me nije iznenadilo što je poželio okušati se u scenaristici.”

Tražio mišljenje svoje majke

Nakon što je završio scenarij, Joe je zamolio Kate da ga pročita.

“‘A ako je loše, samo reci da nije’, rekao mi je”, prisjetila se Kate. “Bio je tako sladak. Pročitala sam i bilo je duhovito, dirljivo, stvarno i kaotično, baš poput obitelji. Rekla sam mu: ‘Mislim da bi ovo stvarno mogao biti film.’”

Zvijezda Titanica otkrila je i inspiraciju za film: “Najveća, najpotresnija stvar koju je doživio bila je smrt njegove bake, moje majke, dok je bio tinejdžer”, pojasnila je. “Pa je to uzeo kao emocionalnu podlogu.”

Iako je u početku planirala samo glumiti i producirati film, kad je došlo vrijeme odabira redatelja, shvatila je da ipak želi imati tu ulogu.

“Odjednom ga više nisam mogla prepustiti drugome”, rekla je. “Rekla sam mu: ‘Voljela bih ga režirati.’ Jer kad jednom predate projekt redatelju, on postaje njegov, što je potpuno ispravno, ali ja to nisam željela u ovom slučaju. Željela sam da Joe ostane dio toga. Željela sam da vidi kako ovaj prekrasan projekt koji je stvorio oživljava.”

