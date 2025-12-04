Megapopularna glumica Kate Winslet okušala se u ulozi redateljice

Dobitnica Oscara Kate Winslet debitirala je kao redateljica filmom "Goodbye June", dramom o obitelji suočenoj s gubitkom, smještenom u blagdansko vrijeme. Winslet, koja također glumi u filmu, režirala je film prema scenariju svog sina Joea Andersa. Priča je djelomično inspirirana njihovim osobnim iskustvom gubitka Winsletine majke, Andersove bake, koja je 2017. godine umrla od raka.

"Samo sam htjela snimiti film koji je autentičan i stvaran", rekla je Winslet na premijeri filma, uz Andersa i glumačku postavu u Londonu u srijedu. "Također nisam htjela snimiti priču o nekome tko umire jer to zapravo nije slučaj. Zapravo se radi o životu koji je dan ljudima koji su ostali."

Winslet je rekla da je u središte filma htjela smjestiti britansku Nacionalnu zdravstvenu službu jer je "jako podcijenjena". „I moramo odati priznanje i počast ljudima koji rade taj nevjerojatan posao, posebno našim medicinskim djelatnicima palijativne skrbi“, rekla je.

„Film je čista fikcija“, dodao je Anders. „Ali mislim da je emocionalno proizašao iz odlaska moje bake.“

Anders, čiji je otac filmaš Sam Mendes, napisao je scenarij kada je imao 19 godina i pokazao ga Winslet. „Nisam čak ni znao mogu li napisati scenarij. Samo sam htio dati sve od sebe. A činjenica da je scenarij pretvoren u film potpuno je luda“, rekao je Anders, sada 21-godišnjak.

Winslet, koja ima troje djece, rekla je da je godinama razmišljala o tome da stane iza kamere, ali je imala previše posla s odgojem djece. „Jednostavno nije bilo tog prostora u mom životu, emocionalno i energetski. Ali ovo se činilo kao pravi trenutak i osjećala sam se stvarno spremnom za to“, rekla je.

Uz Winslet, u filmu glume i Helen Mirren, Timothy Spall, Johnny Flynn, Andrea Riseborough i Toni Collette.

