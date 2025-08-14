Tko može platiti i 5000 eura za Jadran? Doznali smo tko je na Mediteranu najpovoljniji!

E, kad bi se za produženi vikend bilo negdje uz more... Ma, znate šta, ionako to puno ljudi radi u zadnji čas. Idemo za potrebe ove priče provjeriti kakve su cijene smještaja na Jadranu sad, uoči ovog zadnjeg udarnog vikenda. Za početak smo na najpopularnijoj platformi potražili popularnu destinaciju u Istri, Rovinj. Opcija nema puno, neke su čak 20 kilometara od grada, a cijene apartmana za dvije osobe kreću se od 1.200 do 3.700 eura za tjedan dana.

Krenuli smo onda dalje na jugu, prvo do najvećeg otoka Krka, gdje opcija ima više, a više su i cijene od 1.400 do preko 4.000 eura. Šibenik je nešto prihvatljiviji, smještaj se nađe od 1.000 do 1.750 eura. Apartmana, dakle, ni u špici ne manjka, ali posvuda manjka raznolikije ponude.

"Nudi se samo sunce i more, to je poznato. Taj koncept sunca i mora privlači samo u kratkom vremenskom roku za vrijeme ljetne sezone ljude koji su željni sunca i mora", kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Za sedam dana sunca i mora na Korčuli apartman ćete platiti jeftinije nego u Šibeniku, od 837 do 1700 eura, dok se u Dubrovniku nudi svašta, ima i jeftinog, od oko 1.100 do totalnog luksuza za preko pet i pol tisuća eura.

Poskupljenja posvuda

Ok, apartmani jesu nešto skuplji nego lani, ali problem je što su poskupljenja posvuda. "Dakle, trgovina na malo i sve ono što je van smještajnog objekta, tu mislim da imamo prostora za poboljšanje što se cijena tiče", ističe Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK-u.

Pitanje je, dakle, hoće li se zbog ogromnih cijena kuglice sladoleda, ležaljki ili voća netko odlučiti radije platiti avion do Grčke ili Turske, pa tamo biti u all inclusive hotelu, tjedan dana za jednako novca koliko bi platili samo apartman u Rovinju ili Šibeniku.

"Hrvatska nije toliko skuplja nego što ljudi misle. Sve ovisi. Recimo, u Grčkoj ima puno hotela koji imaju samo noćenje i doručak u ponudi, kod nas je uglavnom polupansion. Turska je nekad bila jako povoljna, sad se digla, ali je digla i nivo usluga i ima dosta all inclusive hotela. Od mediteranskih destinacija, čisto da ljudi znaju, Tunis je najpovoljniji", kaže Alojz Pavlović, direktor turističke agencije sa sjedištem u Zagrebu.

Hrvati su ipak, kažu upućeni, i dalje vjerni Jadranu, a koliko su se cijene negativno odrazile na sezonu, moći će se zaključiti tek kad špica prođe. Ali već znamo da gosti manje troše.

"Potrošnja gostiju kod nas je prosječno dnevno 170 eura, dok recimo Španjolska, koja nam je direktan konkurent, ima 300 eura, a Portugal čak 400 i nešto. Dakle, ovdje nije pitanje viših cijena, nego je pitanje kvalitene ponude. Ono što često ističem jest da ne postoji loš gost, postoji samo loša ponuda", kaže Boris Žgomba.

Je li hrvatski turizam dosegnuo granice?

Izostanak bolje ponude svih ovih godina spašava to što do Jadrana većina gostiju može autom, a ne avionom. "Stanovnik Austrije, Bavarske, Poljske, Češke, Slovačke, Italije, Švicarske upali automobil, ne mora čekati avion i ništa, rezervira hotel preko agencije ili kako god, i dođe. Ne mora biti sedam dana, može deset, može pet, kako mu paše. To je velika prednost Hrvatske koju joj nitko ne može uzeti. Da toga nemamo bismo bi sigurno morali malo pažljivije voditi turističku politiku", smatra Alojz Pavlović.

I prije kraja sezone nije pogrešno zapitati se je li aktualni model hrvatskog turizma iscrpljen. "Turistički sektor u ovakvom stanju i strukturi je došao do svojih krajnih granica. I po prihodima, i po broj noćenja, dakle po svim pokazateljima turističkih aktivnosti vjerojatno ne može više rasti", zaključuje Damir Novotny.

Ni ne mora rasti, štoviše, mogao bi biti drukčiji, kvalitetniji i povoljniji pa bi onda možda turisti trošili više. Čak i mi koji bi na more - u zadnji čas.

I zato se ne bismo trebali čuditi ako iduće sezone, ostane li sve isto, mnogi gosti izaberu, umjesto skupog apartmana na Jadranu, uz kojeg se nudi samo sunce i more, radije otići u neki all inclusive hotel na Mediteranu. I manje potrošiti.