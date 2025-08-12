Šokantna priča: Dubrovnik 'postoji' samo preko ljeta? Da, ako pitate vozača taksija

U redakciju Dubrovačkog dnevnika stigla je nevjerojatna priča jedne vlasnice apartmana s Ploča. Njezina gošća, koja je upravo završila svoj boravak u Dubrovniku, pri odlasku joj je rekla kako je "prava šteta što se Dubrovnik ne može posjetiti i zimi“.

Vlasnici apartmana ta je izjava odmah zazvučala čudno, pa je pitala zašto misli da ne može posjetiti Grad zimi.

Odgovor je bio nevjerojatan:

Dan ranije gošća se vozila Uberom, a vozač joj je rekao da se "zimi sva vrata stare gradske jezgre zatvaraju, aerodrom prestaje s radom, te da cijeli Dubrovnik praktički prestaje postojati“.

Grad je zimi 'zaključan'

Prema njegovoj verziji priče, u zimskim mjesecima ništa ne radi, nema letova, nema otvorenih restorana, hotela ni kafića - Grad je, kako je taksist opisao - zaključan.

Gošća, koja je vozača samo pitala kakvo je vrijeme zimi, ostala je bez teksta. Umjesto informacije o blagim zimama i mirnijem, autentičnijem Dubrovniku, dobila je priču iz nekog paralelnog svemira.

"Ako je ovo istina što mi je gošća ispričala, pitam se što ti ljudi još govore našim turistima. Samo netko zlonamjeran i bezobrazan može reći da se Dubrovnik zimi zatvara. Molim vas, taksisti, posebno vi koji ste došli ovdje iz drugih krajeva, nemojte glumiti turističke vodiče ako ne znate činjenice o gradu. Radite svoj posao, a gostima prepustite da istinu o Dubrovniku otkriju sami“, poručila je ogorčena vlasnica apartmana.

Da Dubrovnik zimi možda nije jednako užurban kao u kolovozu, svi znamo. Ali zatvoren? Ne. Grad i zimi živi – kafići su otvoreni, restorani rade, hoteli primaju goste, a Zračna luka Dubrovnik cijelu godinu ima redovne letove.

Ovakve informacije iz taksija ne samo da gostima kvare dojam, nego i štete ugledu Dubrovnika. Turizam nam je glavni izvor prihoda, a širenje neistina, iz bilo kojeg razloga, čisti je autogol, piše Dubrovački dnevnik.

