Dalmatinski gradovi rušili rekorde: 'Pobjednik' se noćas pržio na nevjerojatna 33 stupnja

Iako je vrhunac toplinskog vala bio u nedjelju, čini se da vrućina ne posustaje.

Dalmatinski gradovi tako su noćas oborili rekorde.

Automatska postaja Split-Marjan noćas je zabilježila minimalnu temperaturu od 31,5 °C, izvijestio je DHMZ.

Ponedjeljak - iznimno topla noć i jutro; na sjevernom Jadranu mjestimice olujni udari bure; danju visok UV indeks; zbog toplinskog vala na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre nepovoljni biometeorološki uvjeti. Više detalja o svemu na https://t.co/7tElXxnRUV#prognozaDHMZ pic.twitter.com/KXMMfsb8vw — DHMZ (@DHMZ_HR) August 11, 2025

To je ujedno najtoplija splitska noć otkad postoje mjerenja, od 1948. Stari rekord od 30,0 stupnjeva zabilježen je u srpnju 1988.

Dubrovnik se u ponoć grijao na 33 stupnja, a jutros u 6 Grad se probudio na 34 stupnja.

Foto: Dhmz

Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na toplinske valove koji mogu utjecati na zdravlje te za danas proglasio crveni meteoalarm za cijelu obalu. Za ostatak zemlje nema upozorenja.

'Rashladite dom i tijelo'

DHMZ je izdao upozorenja i preporuke lokalnih zdravstvenih ustanova.

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite.

Ako stan/kuću ne možete držati hladnim, provedite 2-3 sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je hlađena).

Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana. Izbjegavajte naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi, činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro između 4 i 7 sati.

Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu.

Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja.

Izbjegavajte boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe i srčani bolesnici te bolesnici oboljeli od šećerne bolesti

Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van, stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale.

Pijte redovito, ali izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Važno je piti dovoljno tekućine, ali ne naglo.

Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Držite lijekove na temperaturi ispod 25 °C ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku).

Tražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

Ako se vi ili drugi oko vas osjećaju loše: Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju; što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu. Popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu.

Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon rada ili vježbe po vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potražite medicinsku pomoć.

Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Ako neki član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti, odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite osobu u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite joj noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem - kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 - 30 °C. Mjerite temperaturu tijela. Hladite osobu dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38 °C. Nemojte davati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Osobe bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Cijelo vrijeme trajanja velike vrućine pridržavajte se i preporuka lokalnih zdravstvenih ustanova!