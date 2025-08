Skorin o vojnom zviždaču koji je razotkrio pozadinu pucanja na civile, Kovačević: 'Ovo bi moglo promijeniti...'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠTO JE, A ŠTO NIJE FAKT? /

22 mjeseca su prošla otkad je krenula izraelska operacija u Gazi, ali zadnja dva mjeseca je glad postala glavna vijest. Zašto? Između ostalog i jer je došlo do promjene u dostavi pomoći. Ovo je kronologija: UN je cijelo vrijeme kamionima dovozio pomoć, to je fakt. Tu UN-ovu pomoć zloupotrebljavao je Hamas, to nije fakt - to je tvrdio izraelski premijer, ali zato se dogodila promjena. UN više nema primarnu ulogu.

Na scenu u svibnju ove godine stupa - nova organizacija uz podršku američke i izraelske vlade. Broj lokacija na kojima se dostavlja pomoć smanjuje se - s 50 na četiri. Kreću vijesti o tome da izraelski vojnici pucaju na civile koji čekaju u redu. Izrael to sve negira. U međuvremenu doznajemo da je svojevrsni podizvođač te nove organizacije američka privatna tvrtka UG Solutions i sada se javlja zviždač, američki vojnik koji je služio u Iraku i Afganistanu i koji je bio tamo na terenu u Gazi. On optužuje svoju firmu i svoje bivše kolege iz te tvrtke da hice upozorenja ne ispaljuju u zrak. Nego u ljude.

"Imate čovjeka, američkog privatnog vojnog izvođača iz tvrtke UG Solutions, koji puca i to ne na prijetnju. Ti su ljudi bili udaljeni 150 do 200 metara od lokacije, napuštali su to područje. Nisu predstavljali nikakvu prijetnju, ni na koji način, a još manje da bi bilo potrebe pucati iz samoobrane. A on puca u njihovom smjeru", rekao je bivši zaposlenik UG Solutions, Anthony Aguilar.

O svemu tome voditelj Ivan Skorin razgovarao je s bivšim veleposlanikom u Moskvi Božom Kovačevićem.

Mislite li da će ovo svjedočanstvo zviždača išta promijeniti?

Mislim da hoće, medijske reakcije su burne, cijeli svijet se uzbudio i to podsjeća na Edwarda Snowdena. Pokazalo se da je sve što su oni pustili u javnost bila istina. Ja pretpostavljam da s jednakom vjerojatnošću možemo tvrditi da je i ovo istina. Izrael i UG Solutions demantiraju njegove navode, ali ne mogu demantirati da je stotinjak ljudi svaki dan ubijeno u pokušaju da dođe do pomoći.