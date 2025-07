Samo koncert ili politička poruka? Ima li sličnosti između Thompsona na Hipodromu i Trumpove kontrarevolucije?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PODIJELJENA MIŠLJENJA /

Wikipedija je i službeno Thompsonov koncert stavila na prvo mjesto najvećih po broju prodanih karata. Ali, svima je jasno: ono u subotu nije bio samo koncert, to je bila i politička poruka nezadovoljstva i bunta, premda pitanje prema kome. Novinar 24sata Boris Rašeta kaže da ga je iznenadilo prvih nekoliko pjesama jer je bio jako soft: 'Da je počeo koncert s 'Bojnom Čavoglave' to bi bilo rušenje Vlade'. Ali ako se pita ministra Davora Božinovića, to je bilo slavlje zajedništva. Za Juricu Pavičića iz Jutarnjeg lista to je bio U-Pride, konačni je 'coming out' samog Thompsona, službene politike i crkve te vidi to kao neofašistički Woodstock.

Za povjesničara Hrvoja Klasića to ne znači da je svih 500 tisuća ljudi proustaški orijentirano, ili da je to bio neonacistički Woodstock, za Rašetu je to bila vjerska manifestacija, dok Dalibor Milas u Večernjem listu pojašnjava da bi u 'nekoj idealnijoj noći, divno bilo da je Thompson s pozornice rekao: 'Dragi mladi, i ja sam nekoć pjevao gluposti. I sramim se toga. Ispričavam se onima koje sam povrijedio i ovoj zemlji koju volim.' To bi bilo kršćanski. Ne optužba, nego katarza.'' Više o svemu pogledajte u prilogu