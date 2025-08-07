Provjerili smo koliko je poskupila kila pečenja na staroj cesti: 'To me baš iznenađuje'

DIREKTOVA INFLACIJSKA PATROLA /

Nastavljamo naše inflacijske patrole. Ovaj put uz savršeni rezime. Logično, nitko nikada neće prodati nešto za manje, ako može za više. A može - jer trošimo kao nikad. Konkretno 27 mjeseci zaredom potrošnja nam raste i još se ubrzao taj rast prema zadnjim podacima. Uz takve statističke temelje krenuli smo otkriti gdje je magična granica kile pečenja?

U prazničku gastro patrolu krećemo starom cestom prema moru. Čuvenom prometnicom kojom se generacijama širi miris pečenog. I zaista već na početku puta - prizor vrijedan zaustavljanja koji otvara apetit.

S lijeve strane odojak, s desne fini, friški pečeni janjac. Oboje imaju zlatno žutu hrskavu koricu. I dok se opojni mirisi miješaju, teško je odlučiti kojim mesnim putem krenuti. Ipak odlučujemo se za janjetinu. Vruću, onako direktno s ražnja gazda i kuhar vrlo su brzo podijelili na porcije.

