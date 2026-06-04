Kako su YouTuberi ponizili Hollywood? Stvaraju horor filmove za sitniš, a zarađuju milijune

Vlasnik trgovine namještajem otkriva tajni prolaz u beskrajni labirint jezivih žutih soba. To je zaplet filma kojeg je prošlog vikenda globalno pogledalo najviše ljudi. 20-godišnji YouTuber Kane Parsons najmlađi je redatelj ikad s najgledanijim filmom na blagajnama.

Arhitekturalni horor ustvari je adaptacija "found-footage" serije o tim liminalnim, prijelaznim prostorima.

"To je sve počelo s jednom fotografijom, pa su onda korisnici tih raznih platformi kao što su 4chan, Reddit i tako dalje dopisivali i stvarali neku mitologiju. Kane Parsons je to onda adaptirao u jedan serijal na YouTubeu", tumači filmski kritičar Jutarnjeg lista Damjan Raknić.

A onda mu je nezavisni studio A24 dao 10 milijuna dolara da o tome snimi film. I samo u prvom vikendu prikazivanja "Backrooms" je zaradio više od 118 milijuna dolara, i za deset puta već opravdao uloženo.

'Manija u kojoj filmske kompanije traže YouTubere'

Nešto ranije, u kina je stigao samo 750 tisuća dolara vrijedan horor "Obsession". I njega je režirao Youtuber, 26-godišnji Curry Barker. I "Obsession" je za tri tjedna zaradio preko 150 milijuna dolara, na svaki uložen dolar vratilo mu ih se 200.

"Ti dečki od 20 i nešto godina već snimaju odlične filmove, i ne samo to. Krenula je već od Amerike manija da filmske kompanije traže ima li još Youtubera koji su talentirani i mogli bi režirati, jer automatski u kinima imamo njihovu YouTube sljedbu", kaže filmski kritičar Nacionala Dean Sinovčić.

Prvi primjer horora snimljenog za siću koji je zaradio desetke milijuna bio je "Blair Witch Project" još 1999. Još veću revoluciju donio je "Paranormal Activity" iz 2007., snimljen za sitniš od 15 tisuća dolara zaradio je gotovo 200 milijuna. Kasnije su slijedili "Insidious" ili "The Purge", sve horori po originalnim, svježim idejama, svi su najmanje deseterostruko vratili uloženo.

"Znači, oni uzimaju manje poznate glumce, automatski su proračuni manji. I mogu taj horor postaviti da se snima u jednoj kući sami, znači ne trošite novac na scenografiju, lokaciju i slično. I mala ekipa može snimiti taj film", objašnjava Sinovčić.

A onda je tu i "Get Out", horor koji ne samo da je zaradio 25 puta više od uloženog, nego je i dobio Oscara za originalni scenarij. "U hororu, ako imate dobar štos, dobar formalni štos, pripovjedački štos, vi ste jako dobro pozicionirani da uspijete", naglašava Raknić.

Točno to je slučaj i sa "Backrooms", s tim da on još ima i Kanea Pixelsa, ovdje u kratkom filmu s njegova YouTube kanala kojeg prate milijuni. S tim da "Backrooms" igra i na još nešto - film nema jasnog objašnjenja tog jezivog okruženja.

"Ako idete u kino očekivajući odgovore koji mogu proći na sudu, toga nema. Nego morate se prepustiti vibraciji i osjećajima, i stvarno osjetiti film, manje nego razmišljati. Prostora za "Backrooms 2" definitivno ostaje", kaže Raknić.

Niskobudžetni filmovi privlaće publiku

I to je zapravo ključna stvar - ako će niskobudžetni film privući publiku i zaraditi milijune, nikome neće smetati što ga je režirao netko bez prave filmske naobrazbe, iskustva ili agenta. A ako ima internet sljedbu, kao autor filma "Backrooms", nudit će mu se deset milijuna dolara za sljedeći film, na neviđeno.

"Znači, čovjek nema scenarij, nema vjerojatno ni raspisanu nekakvu ideju na par stranica. Dovoljan je bio jedan film, dovoljna je bila njegova maštovitost da mu kompanije nude 10 milijuna dolara, 'evo, radi što hoćeš, ako si s ovim uspio, nemamo nikakve sumnje da nećeš i sa sljedećim projektima uspjeti'", priča Sinovčić.

I tako, dok novi "Mandalorian" vrijedan preko 150 milijuna dolara razočarava fanove i jedva vraća uloženo, pitanje je vremena kada će neki niskobudžetni horor slijediti uspjeh "Backroomsa" ili "Obsessiona". Svježih ideja sigurno ne nedostaje. Kao ni Youtubera.