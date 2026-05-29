VIKEND BINGE /

Regionalna krimi scena u usponu: Šest serija za gledanje u dahu

Foto: RTL

Regionalna krimi scena nikad nije bila jača. Kvalitetne produkcije s napetim pričama nižu se jedna za drugom, a mi donosimo šest serija koje su idealne za bindžanje i dokazuju snagu domaće produkcije.

29.5.2026.
13:51
Apsolutnih 100

Temeljena na kultnom filmu iz 2001. godine, mini-serija 'Apsolutnih 100' donosi priču sa zamjenom spola glavnog lika. Mlada streljačica Sonja (Anita Ognjanović) uzima pravdu u svoje ruke kako bi zaštitila brata i oca, ratnog veterana. Serija je portret obitelji na rubu sloma, smješten u sive beogradske blokove. Hvaljena je zbog snažne glume i atmosfere koja spaja Balkan noir i obiteljsku dramu.

Deca zla

Prema bestseleru Miodraga Majića, 'Deca zla'. Radnja počinje ritualnim ubojstvom političara. Odvjetnik Nikola Bobić (Radovan Vujović) nevoljko preuzima obranu osumnjičenog i biva uvučen u opasnu igru moći i osvete koja će mu iz temelja promijeniti život.

Blok 27

Za ljubitelje misterija s natprirodnim elementima, 'Blok 27' je tinejdžerska horor serija. Prati potragu za dječakom koji nestaje u Bloku 27, bloku koji zapravo ne postoji. Njegova sestra blizanka s prijateljima otkriva mračnu tajnu koja seže desetljećima u prošlost, u vrijeme izgradnje Novog Beograda. Seriju uspoređuju sa svjetskim hitom 'Stranger Things'.

Trag divljači

Temeljen na djelima Živojina Pavlovića, 'Trag divljači' vodi gledatelje u Jugoslaviju 1979. godine. Novinar Jugoslav istražuje okrutno ubojstvo u ruralnom mjestu u istočnoj Srbiji. Njegova se istraga isprepliće s istragom pukovnika UDBE, otkrivajući mrežu skrivenih obiteljskih tajni i političkih urota koje povezuju prošlost i sadašnjost.

Frust

Smještena u Sarajevo, serija 'Frust' donosi dašak crnog humora. Pratimo Vedrana, neuspješnog pisca koji, nakon što slučajno ubije lokalnog kriminalca, postaje anonimni osvetnik i medijska zvijezda. Serija satirično istražuje teme frustracije i moći društvenih mreža koje od običnih ljudi mogu stvoriti heroje, ali ih i gurnuti preko ruba.

Smola

'Smola' je društveno angažirana mini-serija koja se bavi temom osvetničke pornografije. Život trudne Mine raspada se kada se na internetu pojavi njezina intimna snimka. Suočena s javnim linčem i neučinkovitim sustavom, Mina kreće u borbu za zaštitu obitelji i dostojanstva, podižući svijest o razornim posljedicama digitalnog nasilja.

 

Ovi naslovi dokazuju da regionalna scena nudi raznolike i kvalitetne priče. Od političkih trilera do socijalnih drama, ove serije jamče napetost i drže gledatelje prikovanima uz ekrane. Ovaj vikend počasti se bingeanjem regionalnih krimi serija koje su ti dostupne na platformi Voyo.

