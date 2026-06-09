Kako izgleda život na fakultetu, ali izvan Hrvatske? Bili smo u Madridu i razgovarali s mladima

ERASMUS U ŠPANJOLSKOJ /

Baš u Španjolsku na Erasmus najradije odlaze studenti iz cijele Europe, pa i iz Hrvatske. Mladima očito odgovara mentalitet i klima, odgovara im što dan počinje i završava kasnije, odgovara im bogat društveni život Španjolaca. 2600 studenata svake godine ode iz Hrvatske u neki europski grad: studirati, družiti se, iskusiti nešto novo i kako nam je rekla jedna studentica, doživjeti najljepših 5 mjeseci u životu. Rikardo Stojkovski nije bio na Erasmusu, ali je par dana proveo sa studentima u Madridu.

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