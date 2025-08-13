Igor je otvorio prvu tvrtku na Mjesecu i ne, to nije šala: 'Hard disk je gore'

Četvero astronauta - Japanac, Rus i dvojica Amerikanaca, nedavno se vratilo na Zemlju nakon pet mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj stanici, sletjevši u Tihi ocean kraj obale San Diega. No, u priči o svemiru ovih dana posebno se ističe jedan Hrvat. Riječ je o Igoru Bobeku koji je prvi na svijetu službeno otvorio tvrtku na Mjesecu.

"Ono što sam ja napravio je zapravo otvorio digitalni ured. To je dozvoljeno, odnosno nije zabranjeno međunarodnim sporazumima. Ne smijete ništa posjedovati u smislu infrastrukture, zemljišta i to. Ali se nitko tu nije baš sjetio digitalnih ureda, pa sam se ja toga sjetio i na taj način otvorio prvu firmu", kaže Bobek.

Gost RTL Direkta Ivana Skorina pojasnio je postupak otvaranja firme na Mjesecu. "Uzeo sam dva dokumenta o osnivanju i ovjerio ih kod javnog bilježnika. I to sam poslao na Mjesec u sklopu digitalnog ureda – odnosno prostor na hard disku, na lenderu koji je sletio službeno na Mjesec. Riječ je o Blue Ghost lenderu tvrtke Firefly, a mali dio hard diska, svega nekoliko kilobajta, sada predstavlja njegov digitalni ured i adresu na Mjesecu", kazao je.

Reakcije na ovaj pionirski potez bile su raznolike. "U početku kad sam krenuo s tim prije par godina bilo je podsmijeha, normalno, ne znaju što će sad raditi. Danas mi se javljaju firme koje zanima poslovanje na Mjesecu", rekao je.

Tvrtka trenutačno ne obavlja nikakvu poslovnu aktivnost. "Ona samo gore egzistira. To je bio dokaz koncepta, odnosno htio sam napraviti taj prvi korak. Djelomično i zato što bih volio da to bude službeno odobreno kao normalan postupak", istaknuo je Bobek.

Pokušao je zainteresirati i domaće institucije. "Obratio sam se i Ministarstvu znanosti. To je išlo putem kojim je išlo… Imaju puno posla, nemaju sada ni vremena za otvaranje firme na Mjesecu. Ali razumijem, to nije svakodnevno", rekao je uz osmijeh. Kako kaže, interes za njegov rad postoji i izvan Hrvatske. "Svi žele znati što radim, koji su planovi i kad je iduća misija, te mogu li se priključiti. Kopiraju me? Još ne, ali ako hoće - dapače."

Nuklearna energija na Mjesecu - ništa novo

Budući da je strastveni svemirski entuzijast, Bobek prati i planove velikih sila za gradnju nuklearnih postrojenja na Mjesecu. "Prisutnost velikih sila na Mjesecu zapravo se razmatra jako dugo. Nije to nikakva znanstvena fantastika. Postoji tehnologija za to", kazao je.

Podsjetio je da nuklearna energija u svemiru nije novost. "Već su lansirane neke sonde i na Mars i na Saturn kao izvor energije. To nisu nuklearni reaktori u klasičnom smislu, ali su to vrste nuklearne energije koje se dobivaju iz radioizotopa poput plutonija."

Na pitanje zašto Europa zaostaje u svemirskim utrkama, Bobek ističe: "Kad je riječ o promatranju Zemlje, tu čak prednjači u odnosu na sve ostale sile – imamo Galileo sustav, Kopernikus sustav, GPS integriran s američkim i ruskim sustavima. No, što se tiče misija s ljudskom posadom, Europa još nema te mogućnosti osim kroz suradnju s međunarodnim partnerima."

Za daljnje iskorake, poput misija na Mars ili dalje, kaže da su trenutačno najjači Amerikanci i Kinezi, dok Rusi imaju planove i iskustvo iz prošlosti. "Nije lako pogoditi planet, koliko god on bio velik. To su ogromne udaljenosti", zaključuje Bobek.