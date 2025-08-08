Žestoke reakcije na tragediju i Poljake, načelnik otkrio: 'Oni nisu tu na par dana'

PRIZORI TUGE /

I dalje se nižu reakcije nakon tragedije u Igranama kraj Podgore. Tijekom fizičkog napada dvojice Poljaka na mještanina u ponedjeljak, 67-godišnjaku je pozlilo, nakon čega je preminuo.

Na kući u vlasništvu Poljaka i dalje su vidljivi uvredljivi grafiti, na kojima piše da napuste mjesto. Jučer je održano i okupljanje mještana Igrana kako bi odali počast preminulom 67-godišnjaku.

Do tragedije je došlo nakon što je sestra preminulog zatražila od dvojice Poljaka, koji su bili u susjednoj kući, da ne budu glasni, nakon čega su je napali.

Umiješao se 67-godišnjak, pa su napali i njega. Pozlilo mu je te je preminuo.

Poljski dvojac sumnjiči se za smrt iz nehaja te im je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Ante Miličić, načelnik Podgore o slučaju je rekao: "Jedan je skočio, udario nju, gospodin Nikša je izašao, drugi je ušao u dvore. Ispred samih ulaznih vrata je udaren i preminuo je na licu mjesta. To ljudi pričaju".

Nastavio je da od ovog ne treba raditi slučaj i dodao: "Poljaci su nama brojni i dragi gosti, među svim gostima ima svega, ovo je nemili događaj koji se nije trebao dogoditi. Ovo nisu gosti na par dana, nego su tu kupili četiri kuće."