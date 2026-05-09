Željka Markić odgovorila na Tomaševićeve prozivke: 'Jasno je gdje pokušava vratiti Hrvatsku'

Tisuće građana u subotu je sudjelovalo na 11. Hodu za život u Zagrebu. Među njima bio je i Marko Perković Thompson, koji je i zapjevao na Zrinjevcu, iako za to nije imao dozvolu Grada.

RTL Danas razgovarao je sa Željkom Markić, nacionalnom koordinatoricom Hoda za život.

Pitali smo jesu li lažirali popis izvođača, kao što je kazao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. "Lažiranjem se bave suradnici gradonačelnika kad zapisuju sate zaštitara na Hipodromu, i možda neki drugi suradnici kad dodjeljuju javni novac udrugama koje ne mogu opravdati sredstva koja su dobile. Mi smo, kao građani grada Zagreba naveli izvođače kad smo u siječnju predali naš popis. U veljači nas je tražio prvi put popis, mi smo ga predali i navel izvođače koje smo u tom trenutku imali dogovorene", govori Markić.

Na naše pitanje kad je dogovoren Thompson, Markić navodi: "Prije dva dana. Thompson nam je rekao da može doći sa svojom suprugom, pridružio nam se na HNK, hodao je s nama od HNK do Zrinjevca, napravio oko 50.000 fotografija. Ovo je bilo veliko iznenađenje za sve na Hodu, svi su bili oduševljeni. Tomislava Tomaševića nismo imali u fokusu. Rekla bih da nije poanta zabrana gospodina Marka Perkovića, poanta je pjesma Čavoglave i pozdrav Za dom spremni."

Pitali smo je li ovo njezina osveta Tomaševiću jer je zabranio Thompsona na dočeku rukometaša. "Kud bih se ja bavila osvećivanjem nekome, za što, nepravdu koju je pokušao nanijeti rukometašima, koju je Vlada spriječila. U pozadini svega je pjesma Čavoglave i pozdrav Za dom spremni. S jedne strane taj pozdrav je bio dio budnice, oznaka na HOS-ovim uniformama koji su bile dio Hrvatske vojske i time je bio dio Domovinskog rata. Mi smo je svi pjevali '91. Tomašević želi nas natjerati da prihvatimo da je to fašistički pozdrav. To ne prihvaća Thompson, ne prihvaćamo niti mi", odgovara Markić.

'Njegove optužbe su smiješne'

Zanimalo nas je što će biti ako Tomašević kaže da neće dati dozvolu za održavanje Hoda za život iduću godinu, s obzirom na to da je rekao da su lažirali popis. "Njegove optužbe su smiješne, svakome je jasno da Hrvatsku i Zagreb pokušava vratiti u druga vremena kad se zabranjivalo pjevanje. Mi ćemo se svakako znati obraniti od pokušaja da zabrani građanske aktivnosti. Zabranio je zastave, fontane, nije nam na vrijeme dao dozvole, zabranio nam je nastup na Trgu i sad bi nam opet zabranio Hod za život", priča naša sugovornica.

Postavili smo joj pitanje što je dosad postignuto Hodom za život. "Postigli smo to da se javno mnijenje mijenja, da se srca ljudi mijenjaju, da se znanje ljudi mijenja, da svi mi sve više produbljujemo svoje razumijevanje. Prvi korak je zakon, treba se promijeniti - nerođeno dijete je ljudsko biće koji raste u tijelu žene", govori Markić.

"Vladajući, mislim nemaju dovoljno interesa za to. Mi ih budimo, kažemo promijenite zakon, uvedite obvezno promišljanje odluke o pobačaju. Ustavni sud je svojom lijenom odlukom oponašao Roe vs Wade, ta odluka Ustavnog suda može biti promijenjena, jer on više puta može odlučivati o istoj stvari. On je naveo da se treba pobačaj učinit izuzetkom. Opet se otvara pitanje zašto bi pobačaj trebao biti izuzetak ako ne prekida život nerođenog djeteta", nastavlja gošća RTL-a Danas.

"Prvi korak za Hrvatsku je otvoriti demokratski dijalog, ne ovaj koji vodi Tomašević - koji pokušava crvenu zvijezdu suprotstaviti Domovinskom ratu, ponovno 2026. I tumačiti nam da ono što smo mi proživjeli nije istina. Prvi korak je da otvorimo demokratski dijalog i dobijemo zakon koji će biti utemeljen na znanosti koja kaže da život počinje začećem i temeljen na ljudskosti. U našoj želji je da pomognemo majci koja nosi do dijete, ali da nikad ne dovodimo ženu u situaciju da usmrćuje svog sina ili kćer", priča Markić.

O referendumu

Ističe kako još ne planiraju referendum na tu temu. "To su sve otvorene mogućnosti. Još to nije tema, ne razgovaramo o toj mogućnosti zato jer u ovom trenutku želimo pokriti još veći dio Hrvatske", navodi Markić.

Na pitanje boji li se možda da to pitanje ne bi moglo proći, Markić ističe: "Me ne, ja se ne bojim, ni svi ovi ljudi koji dolaze. Ove godine imamo Hod za život u tri nova grada. Vidimo da inicijativa raste, javljaju nam se gradovi koji žele da u njima organiziramo, već sada imamo kandidate za sljedeću godinu. Ne bojim se, ali želimo omogućiti što većem broju ljudi da prije nego moraju izaći na referendum i politički o nečemu odlučivati, da razumiju bit teme prava na život. A to je da je dijete ljudsko biće i da ga društvo treba štiti i njega i majku", kaže Markić.

Pitali smo i što je sa slučajevima silovanja, incesta, zločina. "Postoje prestrašne okolnosti koje svi poznajemo. I za te okolnosti trebamo pronalaziti rješenje. Po mom mišljenju silovanje, strašno nasilje nad ženom koja je kao posljedica toga ostala trudna, i onda nju pretvoriti u onu koja usmrćuje to dijete, sigurno nije nešto što bih smatrala ljudskim. Mislim da trebamo ozbiljno pristupiti ovoj temi, bez etiketa, pokušaja zaustavljanja, zatvaranja usta, i ozbiljno razgovarati. Mislim da nema ozbiljnije teme o tome hoćemo li štititi u Hrvatskoj pravo na život od početka do kraja života ili ne", govori sugovornica.

Razgovarala s ministrom

Na pitanje da često spominje Poljsku kao dobar primjer, jer je tamo zabilježena najniža stopa smrtnosti majki, ali u isto vrijeme vidi se porast korištenja tableta za dan poslije i odlazak majki u druge zemlje da bi obavile pobačaj, Markić govori: "Ta priča o odlasku u druge zemlje je izmišljotina zagovarača pobačaja" te dodaje da ima dokaza za to. "Oni nemaju dokaza za ono što oni pričaju. Mi smo istražili priče da odi raditi iz Hrvatske ili Slovenije pobačaje teško bolesne djece kao što je bilo kod gospođe Čavajde. To se pokazalo netočnim. Ono što se pokazalo točnim je da kad je Poljska ponovno kriminalizirala pobačaj i zaštitila pravo nerođenog djeteta na život - to je napravila 90-ih, nakon pada komunizma - odmah je pala smrtnost žena. Danas u Poljska ima najnižu stopu majčinske smrtnosti. Najnižu u EU, to govori da taj ne štiti samo djecu nego i žene.

Ističe kako je na skupu razgovarala s ministrom demografije Ivanom Šipićem koji je bio na Hodu za život. "Razgovarala sam s njim, jako mi je drago da je došao. Pitala sam kada će uvesti demografsku mjeru da svako dijete u Hrvatskoj ima pravo na potporu države. Ne znam ima li potporu HDZ-a, nadam se da će imati, morate pitati njega. Mislim da svi roditelji, svatko tko ima djecu i odvaja vrijeme, ljubav i novac za podizanje novih građana Hrvatske, treba imati potporu države", navodi Markić i kaže kako se ne planira aktivirati politički jer "ima pune ruke posla u civilnom društvu".