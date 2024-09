Anušić želi ograničiti Milanovića? Traži izmjene vojnih zakona, evo što mu smeta

Želi li ministar obrane Ivan Anušić smanjiti ovlasti predsjednika Republike? Predlaže izmjene zakona koje tako sugeriraju, a sve je u sklopu nastavka svađe o korištenju vojnih helikoptera i policijskih glisera.

"Ja na ovakav način više ne mogu raditi", zavapio je jučer ministar obrane, Ivan Anušić, da više ne može surađivati s predsjednikom Republike. Zoran Milanović šalje poruku da je time iznenađen. Piše na Facebooku da je njihova suradnja bila dobra dok HDZ nije podržao Dragana Primorca za predsjedničkog kandidata. "Nije dobro ako zbog političke kampanje ministar obrane – bilo svojevoljno, ili izvršavajući Plenkovićeve naloge - dovodi u pitanje ustavnu suradnju s predsjednikom države", između ostalog navodi Milanović.

Anušić je najavio izmjene dvaju vojnih zakona. Nije precizirao na što cilja, no neslužbeno doznajemo da ne želi da dolazi do blokade sustava kada Milanović izdaje zapovjedi načelniku glavnog stožera. Jer predsjednik sada može dignuti helikopter, zabraniti vojnu vježbu, kao što je to učinio u kolovozu kraj Kupara, a danas-sutra, smatraju u MORH-u, mogao bi tražiti i zabranu vojnog roka. U utorak je ministar Anušić još rekao: "To ili će se urediti ili ovako više ne ide. Jer odnos između predsjednika države i premijera, a zbog ponašanja predsjednika države, dovodi u pitanje normalno funkcioniranje oružanih snaga".

Rekao je i da je razgovarao s premijerom. No Andrej Plenković sinoć nije znao o čemu se radi. "Nisam čuo njegovu izjavu. Vidjet ćemo. Moram razgovarati s njim. Nema ga sada ovdje", kaže Plenković. Pa smo ga upitali je li ministar samoinicijativno to najavio: "Nije samoinicijativno. Sigurno ima pripremljeno zašto. Jer očito nije zadovoljan kako funkcionira".

U MORH-u smatraju da je ministar taj koji se bori za što veći proračun, dok predsjednik ta sredstva troši. SDP-ov predsjednik saborskog odbora za obranu ironično kaže - možda je rješenje da se u Ustav stavi da je predsjednik vrhovni vojni zapovjednik samo ako je član HDZ-a. Pa Arsen Bauk kaže: "Ovo što najavljuje ministarstvo obrane više liči kao zakon o napadu na predsjednika Republike nego na Zakon o obrani“.

Za komentar smo pitali i HDZ-ovog kandidata za Pantovčak. No kaže da čeka predstavljanje zakona. A nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić protivi se smanjenju ovlasti. "Postoji jedna druga stvar koja dolazi na dnevni red kad ministar tako govori, a to je činjenica da HDZ, s obzirom na to da je aktualni predsjednik na zalasku, očito priznao poraz jer ne vjeruju da njihov kandidat može doći na Pantovčak“, kaže Marija Selak Raspudić.

Zanimalo nas je i mišljene vojnog komentatora. Goran Redžepović kaže da treba vidjeti jesu li takve izmjene zakona u skladu s Ustavom, a povod im ne mogu biti personalnu sukobi. I dodaje: "Davanje ovlasti samo jednoj političkoj opciji, recimo ministru obrane koji je državni činovnik, u odnosu na predsjednika Republike koji je od naroda izabrani vrhovni zapovjednik, može biti ne samo štetno po demokraciju nego i funkcioniranje vojske“.

Podsjetimo, ideju smanjiti ovlasti predsjedniku Republike imao je i Anušićev prethodnik Mario Banožić. Od svega nije bilo ništa.

