'Peh za njih'; Lukina izjava o velikoj kontroverzi odjeknula svijetom: 'Ne znam zašto se sad svi čude'

Aktualni europski prvak Real Madridposljednji je putnik u četvrtfinale Lige prvaka nakon što je u srijedu navečer poslije lutrije izvođenja jedanaesteraca izbacio gradskog suparnika Atletico. Najbolji hrvatski nogometaš Luka Modrić dobio je povjerenje od Carla Ancelottija u prvih 11 i igrao je do 65. minute kad je umjesto njega ušao Vasquez.

Bio je to 140. Lukin nastup u Ligi prvaka, te 42. madridski derbi. Više je odigrao samo Sergio Ramos, jedan "El Derbi Madrileno" više. Marca piše kako je Modrić bio ključ u sredini i kako je promijenio tijek utakmice iako nije sad odigrao svoju najbolju partiju, a Ancelotti ga je stavio u prvih 11 umjesto Camavinge.

"To što je Luka startao u prvih 11 značilo je više ili manje kontrolu lopte Reala u sredini", navodi Marca i dodaje kako su Kraljevi zagrizli mamac i razbijali se od zid snažne Atleticove obrane, ali kako su nogometaši Reala ipak pronašli riješenje za doći do pobjede, pa makar i kroz lutriju penala i to protiv jednog Jana Oblaka. Nakon što su prva tri izvođača bila precizna, Julian Alvarez je zabio gol kao četvrti, ali nakon pregleda snimke njegov je gol poništen zbog dvostrukog dodira. Prednost Reala anulirana je u četvrtoj seriji u kojoj je Jan Oblak pročitao i obranio udarac Lucasa Vazqueza. Ipak, Marcos Llorente nije uspio potvrditi tu obranu i izjednačiti na 3-3 jer je pogodio stativu. Prolaz Realu osigurao je Antonio Rudiger golom za konačnih 4-2. Bio je slovenski golman na toj lopti, no ona se ušuljala u gol.

"Ishod je bio okrutan za navijače Atlética. Lucas, inače heroj, promašio je penal, Llorente je pogodio gredu, a Rüdiger odlučujućim udarcem pucao po sredini. Oblak je bio u prilici, ali mu je iskliznula lopta kroz prste. Baš kao i četvrtfinale Atleticu. Svaka čast Atléticu, koji je učinio sve da prođe dalje, ali nedostajao je onaj finalni dodir, taj završni udarac. To je u DNK kralja Europe. To je Real Madrid. "

Luka Modrić je nakon utakmice dao izjavu i govorio o kontroverznom penalu o kojem priča čitav svijet.

"Ne znam zašto se ljudi čude penalu, to je pravilo, dirao je loptu dvaput, peh za njih".

Novinar je pitao Modrića o budućnosti:

"Teško mi je reći, u godinama sam kad je kraj karijere blizu. "

