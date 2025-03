Top 20 najljepših plaža u Hrvatskoj: Ove ljepotice nude ponešto za svačiji ukus

5. Stiniva, Vis: Uvala Stiniva, na otoku Visu, skriveni je dragulj okružen visokim liticama. Do plaže se može doći brodom ili strmom pješačkom stazom. Stiniva je idealna za one koji traže mir i tišinu, a kristalno čisto more savršeno je za ronjenje. Plaža je šljunčana, a ulaz u uvalu je uzak, što stvara jedinstven i dramatičan ambijent.