Bila je to prva utakmica naših rukometaša nakon osvojenog srebra na SP-u i to bez ozlijeđenih Ivana Martinovića, Zvonimira Srne i Davida Mandića. Bila je to i uvjerljiva pobjeda u kojoj su hrvatski rukometaši prelomili dvoboj protiv Čeha početkom drugog dijela, ogromnom serijom 7-0.