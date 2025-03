Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu igra prvu utakmicu nakon osvojenog srebra na Svjetskom rukometnom prvenstvu.

Protivnik našim rukometašima je reprezentacija Češke, s kojom će odigrati dvije uzastopne utakmice u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2026. godine. Prva utakmica, koja sje na rasporedu u srijedu, igra se u Češkoj Druga je već u nedjelju u Zagrebu i tom prilokom bit će priređen oproštaj od legendarnih Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića, koji su nakon SP-a zaključili reprezentativnu karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Utakmica prvotiv Češke igra se danas od 18.00 u Brnu uz izravni prijenos na RTL-u 2i platformi VOYO.

Uoči prvog dvoboja sa Česima, porazgovarali smo s legendarnim hrvatskim rukometašem Zlatkom Horvatom, koji nije skrivao da je jako optimističan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Legendarni Zlatko Zlaja Horvat. Brkovi su mu bili potpuni hit. Podsjećao je malo na porno glumca iz 70-tih. Šalu na stranu, jedno od najvećih rukometnih srca koja je ova država imala. Ratnik u pravom smislu rukometne riječi.

"Očekuje se nastavak dobrih igara nakon odličnog turnira, da nastave na ovaj način. Vjerujem da su se dečki zaželjeli opet vidjeti, makar je kratak period bio, možda mjesec dana, da se nisu vidjeli. I vjerujem da će nastaviti na tom nivou. Neće možda biti ta prva utakmica tamo toliki naboj, ali vjerujem kad dođu u Zagreb da će to biti jedan pravi spektakl. Koliko sam čuo, karata više nema i biti će jedan dostojanstven oproštaj od igrača koji se opraštaju od reprezentacije, prije svega kapetana. Tako da, eto, s veseljem čekamo", rekao je Horvat na početku.

Potom se legendarni 'Zlaja' se osvrnuo na utakmicu protiv Češke, koja je vrlo neugodna reprezentacija i može nam raditi velike probleme, pogotovo pred svojim navijačima.

"Sigurno da će napraviti velike probleme. Oni igraju sve bolje i bolje. Xavi Sabaté im je izbornik, opet taj španjolski stil s jasnim ciljevima i nema šanse da će nam dopustiti išta lagano. Mi moramo biti svoji i koncentrirani i napraviti taj posao kako spada. Neće biti nikakva drama ako se izgubi, ali ja vjerujem da će odraditi posao na visokom nivou i da neće biti problema", rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sada, nakon oproštaja Duvnjaka, Karačića i Pešića, hrvatska reprezentacija ulazi u novo razdoblje, a Horvat smatra da s tom "tranzicijom" neće biti problema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa ovako, Duvnjak je ionako na zadnjem prvenstvu više bio tamo kao jako bitna moralna podrška i, naravno, nekakva sigurnost kod igre 6 na 5. Praktički s jednom nogom je bio opasan po gol, vidjela se ta njegova mirnoća i to je puno značilo i igračima koji su igrali. Ali najveći teret su ustvari iznijeli ovi dečki koji su igrali i koji su sada vođe u reprezentaciji. Sad, naravno, najbitnije je da oni sve one stvari što su imali na prvenstvu, kako su se spojili. kakvi su bili, kako su ginuli jedan za drugoga, da su vidjeli kako se to radi i samo tako nastaviti. To je to", poručio je.

Hrvatskoj nakon dvije utakmice protiv Češke u kvalifikacijama slijede dvoboji s Luksemburgom i Belgijom i to su utakmice u koje naši momci ulaze kao izraziti favoriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pogotovo s ovim što smo pokazali na prvenstvu naravno da smo izraziti favoriti. Naravno, već smo i favoriti u Češkoj, ali, kažem, nije danas lagano pobijediti u gostima protiv jedne tvrde ekipe koja ima uzlaznu putanju. Ali isto tako i mi imamo uzlaznu putanju i mi se pokušavamo vratiti na ono mjesto gdje pripadamo. Sad smo to već jednim jednim turnirom napravili. Naravno, moramo zadržati taj kontinuitet, ali ja vjerujem da će to tako i biti i nadam se da neće biti prevelikih problema u ove dvije utakmice", zaključio je Horvat.

POGLEDAJTZE VIDEO: Srebrni rukometaši vraćaju se na parket