Rukometaši igraju prvu utakmicu nakon osvojenog srebra, evo gdje ju možete gledati

Hrvatska rukometna reprezentacija igra prvu utakmicu nakon osvojenog srebra na Svjetskom rukometnom prvenstvu ranije ove godine. Suparnik našim sportskim junacima u prvoj od dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na Europsko prvenstvo 2026., koje se početkom iduće godine održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, je reprezentacija Češke. Utakmica je na rasporedu danas od 18.00 u Brnu uz izravni prijenos na RTL-u 2 i platformi VOYO. Češka je rukometna reprezentacije koja je "namučila" Dansku na SP-u i izgubila "samo" sa 6 razlike. To je važan dvomeč jer bi utakmice trebale odlučivati i o prvom mjestu u skupini koje na kraju donosi povoljniji ždrijeb na EP-u. Isto tako, najveće promjene su da više nema Domagoja Duvnjaka i Igora Karačića, nema ni Ivana Pešića koji je ostavio veliki trag. Uz to, ozlijeđeni su Ivan Martinović, Zvonimir Srna, David Mandić i Ivano Pavlović, to je sedam igrača koje smo imali na SP-u prije samo nešto više od mjesec dana. Puno, ali Dagur Sigurdsson ima recept i plan.

U momčad se vraća Luka Cindrić, vraća se vratar Matej Mandić koji je prisilno bio izvan za SP-a, dok se vraća i Halil Jaganjac kojeg nije bilo duže nakon ozljede ramena. Bez Srne i Martinovića, pa i Davida Mandića, ova momčad nije ista, ali će biti zanimljivo vidjeti kako će se tko nametnuti u potpuno drugačijim okolnostima nego dosad.

Utakmicu protiv Češke gledajte UŽIVO na RTL-u 2u srijedu u 18 sati. U nedjelju emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 16.45, a utakmica u Areni Zagreb u 17.30 na glavnom kanalu RTL-a. Obje utakmice možete gledati i na platformi VOYO.

"Česi su promijenili izbornika u ovom dijelu poslije prvenstva. Njihov izbornik koji je bio trener Wisle isto tako radio je jako dobar posao, igrali su stvarno jako jako dobru obranu. Nisu suparnicima dozvoljavali puno golova i po mojem skromnom mišljenju oni su jedna jako kvalitetna reprezentacija. Treba ih shvatiti krajnje ozbiljno, ali smatram da je Hrvatska kvalitetnija momčad, ali treba to pokazati na terenu. Naravno, bit ćemo bez nekih igrača, ali mi koji smo tu igrat ćemo i za njih. Mi smo u reprezentaciji Hrvatske svi jedna velika obitelj. Nadamo se 4 boda i da osiguramo prvo mjesto u grupi, da si olakšamo svibanj", kazao je Mario Šoštarić u razgovoru za Net.hr.

Luka Lovre Klarica je također u razgovoru za Net.hr naveo:

"Ostali smo bez par igrača, ali i dalje smo mi favoriti za dvije pobjede. Prva utakmica je u gostima i sigurno će biti teže nego doma kad te nosi euforija publike. Moramo pokazati tko je favorit i to odmah prezentirati. Drago nam je da smo se opet skupili, pozitivni smo i željni dolaska u reprezentaciju. I prije ove medalje smo bili željni reprezentacije, a sada je sve još puno pozitivnije. Moramo opravdati ulogu favorita, pobijediti u obje utakmice i osigurati prvo mjesto. To je primarni cilj i onda će biti lakše na ždrijebu za Euro. Češka je odigrala solidno prvenstvo u siječnju. Par utakmica su namučili teške protivnike, igraju čvrstu obranu, organizirani su. Malo smo ih pogledali, a danas ćemo ih dodatno analizirati. Imaju par igrača koji su stvarno dobri i nikako ih nećemo podcijeniti nego maksimalno ući u utakmicu, nametnuti svoju igru i pobijediti".

