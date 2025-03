Visoka je preko dva metra, razvela se par puta, a ovako danas izgleda

Privatni život Razije Mujanović bio je pun izazova. Prvi brak sklopila je s Mirsadom Brčaninovićem 1998. godine, no taj je brak trajao samo šest godina, tijekom kojih je, prema pisanju medija, bila izložena psihičkom i fizičkom nasilju, što je dovelo do razvoda. Drugi brak sklopila je 2008. godine s Idrizom Gibanicom, no ni taj brak nije potrajao, a razlog je, prema njenim riječima, bilo međusobno nerazumijevanje.