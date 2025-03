Migranti iz Hamburga čarterom deportirani u Zagreb: Doznajemo što će biti s njima

Na letu koji je ekskluzivno snimio RTL Danas, danas je bilo jedanaestero migranata iz Hamburga koji su deportirani u Hrvatsku. Šestorica muškaraca, tri žene i dvoje djece. S njima u pratnji još brojnije medicinsko osoblje i službenici za migraciju koji su se u Njemačku odmah vratili. Svi ovi migranati u Hrvatskoj će biti smješteni u jednom od prihvatnih centara i dobiti status tražitelja azila.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iznosi najnovije podatke. "Ove godine u Hrvatsku je vraćeno 346 migranata, a ne 16 tisuća. Istovremeno iz Hrvatske je deportirano 1295 osoba. Svjestan sam da se širiteljima panike ove brojke neće svidjeti jer će sada morati pronaći novu temu kojom će morati zastrašivati ljude".

No, stranka DOMiNO ima druge podatke. Zastupnik Damir Biloglav ističe: "Tko su ti ljudi? Te brojke su neuvjerljive, one su krajnje neuvjerljive i kako se to može pomiriti s onim podatkom od 16 tisuća koje nam Nijemci planiraju vratiti u jednoj godini jer to su lani Nijemci izjavili".

Ministarstvo prozivaju i da letove s migrantima koji su vraćeni u Hrvatsku - taje. Igor Peternel iz DOMiNO-a kaže: "Svaki charter mora biti prijavljen, mora biti u kontroli leta i mora biti objavljen na internetu. Meni je potpuno neshvatljivo da se ti charteri taje. Zašto se taje, zbog čega? Jesu to sigurnosni problemi, ako jesu još gore".

MUP ima druge podatke

MUP takve tvrdnje najoštrije odbacuje. Podaci o deportiranim migrantima dostupni su na njihovim stranicama, pa je tako lani Hrvatska prihvatila 1698 migranata, a vratila čak 5800 više - njih 7 542.

Svi letovi su najavljeni, no nema ih u informacijama za putnike jer se ondje navode samo oni komercijalni. Ministar Božinović ističe: „Tvrdnje o tajnim deportacijama i 16 tisuća migranata potpuno su neutemeljene i koriste se za širenje panike i političke manipulacije bez ikakve osnove u stvarnim podacima. Kategorički odbacujem ove navode i naglašavam da ne postoje nikakvi tajni charter letovi.“

Šef Odbora za nacionalnu sigurnost SDP-ov Ranko Ostojić savjetuje: "Najbolje da zapravo kalkulacije i špekulacije oko toga što se događa riješite putem priopćenja - kažete tada i tada se to događa na temelju tih i tih odredbi i zakona".

Sve se provodi u skladu s dublinskom uredbom i ilegalne migrante se vraća u onu zemlju u kojoj su se prvi put registrirali. Oni koji su sumnjivi, a takvih na godinu u Hrvatskoj bude 20-ak - njih se smješta u centar Ježevo i nakon odluke suda budu prisilno deportirani.

