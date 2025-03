Njihove građevinske parcele postaju bezvrijedna livada? 'Ne damo da se dira naše zemljište!'

Prije dva mjeseca prvi smo objavili priču o 15 obitelji iz Fužina koje su vlasnici građevinskih parcela na kojima ne smiju graditi. Općina sada prijeti izbacivanjem tog atraktivnog zemljišta iz građevinske zone. Na prošloj sjednici pokušaj je propao, ali nova sjednica je sutra.

Tko i zašto brani gradnju na padini iznad jezera u Fužinama? Vlasnici parcela, ali i postojeći općinski prostorni plan kažu da je to građevinska zona. Jedan od vlasnika Zlatko Grenko čudi se nelogičnosti: "Kupio sam građevinsko zemljište, prije dosta godina, koje se sada pretvara u negrađevinsko, znači u livadu kojoj je vrijednost takoreći nula".

Na prošloj sjednici općinskog vijeća propao je pokušaj izbacivanja atraktivnih kvadrata iz građevinske zone. Nova sjednica je sutra.

"Nemoralno je da se to opet stavlja na Vijeće, znači donošenje Prostornog plana s obzirom na to da smo poslali i opomenu za utuženje na iznos veći od pet milijuna eura jer u slučaju da se izbaci naših 50-ak tisuća kvadrata, od nas 15-ak obitelji, to bi koštalo ovu Općinu više od pet milijuna eura", upozorava Goran Šimac, vlasnik parcele.

Načelnik Općine tvrdi kako vlasnici godinama znaju da tu ne smiju graditi. Ivan Lugarov, vlasnik parcele koja je tik uz kuću u kojoj živi, demantira ga općinskim rješenjem iz siječnja 2022. godine u kojem stoji da se na njegovu zemljištu može graditi.

Dobiva i plaća račune za komunalnu naknadu, a sve je predočio: "Mi smo apsolutno za razvoj Općine i za sve što je u tom planu. I za gradnju sportske dvorane i za gradnju u Liču, podržavamo maksimalno, ali ne damo da se dira naše zemljište".

O svemu smo upitali Ministarstvo

Ministarstvo kulture Fužine je 2006. godine proglasilo značajnom kulturno-povijesnom cjelinom, a tek 2021. izrađena je konzervatorska podloga koju treba uklopiti u Općinski plan. Načelnik David Bregovac proziva konzervatore: "Ako je Konzervatorski odjel rekao da nema tu gradnje, znači ako nema gradnje, ne može biti određena građevinska zona na tom području nego je to zelena površina. Znači odredili su oni sami sa svojom podlogom gdje se može, gdje ne može graditi".

Iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na naš upit, tvrde drugačije. U odgovoru koji su nam poslali između ostalog stoji: "Konzervatorskom podlogom ne određuju se građevinska područja, već se daju smjernice i uvjeti za uređenje građevinskog područja vezani za nadležnost konzervatorskog odjela".

Vlasnici parcela nadaju se da će vijećnici dobro promisliti o dizanju ruku. Sanja Pleše zato kaže: "Jako me ljuti ovo, mislim da bi vijećnici trebali, ali i svi ostali u Općini Fužine razmisliti o budućnosti ovoga kraja". Sanjin Ivanković ima građevinsku parcelu tik uz obiteljsku kuću svojih roditelja i optimističan je uoči sutrašnje sjednice: "Mislim da će opet biti na našoj strani, ali vidjet ćemo".

Ako Općina njihove parcele izbaci iz građevinske zone, najavljuju pravni rat.

