U Sisku uskoro gotova gradnja novog naselja: 'Na ovom zemljištu je bila šikara...'

U Sisku se završava pravo malo novo naselje.

Manuela Miletić već zna da će njezin stan biti na trećem katu. I uskoro se u njega useljava s obitelji. U njemu će živjeti dok zgrada čeka obnovu.

"Živimo u zgradi koja je nakon potresa dobila žutu oznaku, znači da smo unutra na vlastitu odgovornost. Defacto zgrada tone i evo dočekali smo novu obnovu i Bogu hvala," poručila je Manuela.

Samo na ovoj lokaciji niknulo je šest novih zgrada. Diljem Siska Ministarstvo ih je napravilo još 15 s 285 stanova.

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva Domagoj Orlić za RTL poručuje: "Na ovom zemljištu je bila šikara, jedna stara napuštena zgrada i u svega dvije godine od ideje mi smo prilagodili i Zakon o obnovi kojim smo omogućili gradnju ovih zgrada pa do samog useljenja će proći dvije godine - mislim da je to doista rekordan period za gradnju zgrada od same ideje do useljenja."

Zgrade samo što nisu gotove. Radi se tek na detaljima. Svaki stan imat će potpuno novu kuhinju i kupaonicu. Kvadrature su različite - od najmanjeg 34 kvadrata, do najvećeg koji iznosi 90-ak. Vrijednost cijele investicije je 17,6 milijuna eura. Osim stanova, tu su i prateći sadržaji.

Za početak je plan da se u ove zgrade usele ljudi koji imaju potrebu za privremenim stambenim zbrinjavanjem dok čekaju završetak obnove. A onda će se zgrade staviti na raspolaganje kroz razne programe mladim obiteljima. Ili za smještaj traženih kadrova.

