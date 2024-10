Sisak skoro kao predgrađe Zagreba: '30 minuta vožnje da razmislite o povoljnijem životu tamo'

Na tek otvorenoj autocesti Zagreb-Sisak, Boris Mišević iz RTL-a Danas razgovarao je s Mateom Matasom, glavnim inženjerom projekta. Tema razgovora bila je završetak spojnih cesta i utjecaj autoceste na povezanost između Zagreba i Siska.

Mišević je započeo s pitanjem o dovršetku spojnih cesta, na što Matas odgovara da su Hrvatske ceste u planu završile projekt. "Autocesta je dovršena, neće se više graditi, a dolazi dva kilometra do Siska, spajajući se s magistralnim putem. Nakon izlaska na tu cestu, vožnja do Siska traje otprilike tri minute", istaknuo je Miščević i ustvrdio da su Zagreb i Sisak sada realno povezani.

Matas je podijelio svoja osjećanja nakon završetka projekta. "Osjećaj je, naravno, pozitivan. Emocije prorade nakon svih problema koje smo imali tijekom izgradnje. Imamo privilegiju da iza nas ostane nešto opipljivo što će služiti desetljećima", rekao je Matas. Rekao je da se do čvorišta Stupno spaja na autocestu D36 i do Grada Siska potom ima tri minute vožnje.

Izazovi gradnje na močvarnom tlu

Boris Mišević je upitao o najzahtjevnijim dijelovima projekta, posebno o izazovima močvarnog tla. "Svako gradilište je specifično. U građevini nema copy-paste, preslike s jednog projekta na drugi. Najveći problem bio je same trase ceste kroz močvarna područja, osobito tijekom kišnih razdoblja i poplave 2023. godine kada smo doslovno mjesec dana stali. To je značajno usporilo rad", objasnio je Matas te rekao da su imali u prosjeku 93 kišna dana. Također je istaknuo i probleme s nedostatkom sirovina, odnosno kamena i to zbog obnove nakon potresa, što je dodatno otežalo situaciju.

"Banovina je veliko gradilište i na njoj se gradi obnova infrastrukture. Pa se teško dobavljao agregat pa smo ga morali voziti iz Zagorja, Varaždina", rekao je Maras.

Povijest i budućnost Siska

Mišević je pitao je li izgledalo da će se projekt ikad dovršiti jer se krenuo 2006. Matas priznaje da nije bio uvjeren, ali naglašava da su nepogode, poput potresa, zapravo doprinijele završetku projekta. "Sada su građani Sisačko-moslavačke županije na pola sata od središta Zagreba do središta Siska", kazao je Matas.

Na kraju razgovora, Boris Mišević je primijetio kako Sisak postaje svojevrsno predgrađe Zagreba. "Trideset minuta vožnje daje ljudima priliku da razmisle o životu u Sisku, gdje su uvjeti možda povoljniji", zaključio je.

