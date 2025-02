Uklonjen štandarac: Jedni se zgražaju, drugi podržavaju potez aktualne vlasti

Uklonjeni štandarac autorsko djelo kipara Kuzme Kovačića postalo je glavno političko pitanje u Splitu. Odlukom gradskog vijeća na postolje dodan je datum oslobođenja Splita od fašizma, na što se autor žalio i dobio sudsku presudu da se datum ukloni. Iz grada su rekli da će poštovati odluku, ali osim datuma odlučili su ovaj vikend maknuti cijelo kameno postolje.

Na mjestu kamenog postolja za jarbol na splitskoj Pjaci samo beton i zapaljene svijeće. I dok se neki zgražaju zbog uklanjanja umjetničkog djela, drugi podržavaju potez aktualne vlasti.

Stipan Boban objašnjava: "Ovo je barbarski čin, svoju unuku učim mržnja razara, ljubav gradi. Ovo nije djelo ljubavi, ovo je djelo mržnje." Dok Ankica Pavić kaže: "Zašto se ne bi znalo to je oslobodio Split, zašto to nije napisano, ja sam kćerka partizana tako da znate." I Feđa Klarić se slaže: "Da je kojim slučajem pobijedila druga strana, fašistička nas dvoje bi danas govorili talijanski ovdje. Tako da je logičan, kuražan, hrabar, ali vrlo pametan potez gradske vlasti." Slavica Caktaš još ne vjeruje da je štandarac uklonjen, ali došla je odati počast postolju i autoru: „Upalila sam sviću i srce mi je žalosno da se moramo vraćati na to."

Svijeće su jučer palili i HDZ-ovci s kiparom kojem je sud dao za pravo da je dopisan datum zadiranje u njegova autorska prava. Te je stoga natpis morao biti uklonjen. No grad je uklonio cijeli rad.

Kuzma Kovačić jučer je upozorio da će tužiti grad Split zbog uklanjanja svog rada s Pjace: "Budite sigurni ću biti uporan na sudu da se ovo kazni do kraja i jer ovo je kazneno djelo što su napravili."

I dok je cijeli HDZ stao uz autora, tek rijetki umjetnici bili su voljni nešto reći. Ana Marija Botteri, akademska slikarica se tome ne čudi: "Stvorena je takva jedna podjela u gradu jesmo li fašisti ili antifašisti, što je u ovom slučaju bespredmetno. Ovdje se u prvom redu ja kao umjetnik i kolega moram baviti pitanjem obrane umjetničkog djela od bilo kakve političke i ideološke priče."

HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnik kaže da se Puljak bavi samo ideološkim pitanjima. Tomislav Šuta: "Mislim da je to smisao njegova rada da isključivo ide na lijevo biračko tijelo i u predizborno vrijeme namjerno radi ideološke podjele protiv kojih sam."

Iz SDP-a smatraju da Puljak griješi u proceduri, iako protiv uklanjanja nemaju ništa protiv. Ali Davor Matijević nije zadovoljan temama koje se provlače kroz kampanju: "Tako da imamo jedan cijeli cirkus počevši od toga da gradonačelnik radi samoinicijativno bez gradskog vijeća, iako se slažem i podržao bi tu odluku. S druge strane imamo HDZ koji pali svijeće i izvodi performanse što je jako tužno za nas."

Za gradske vlasti tuge nema, kažu postolje se trenutačno restaurira, a ponudit će ga muzeju pobjedu u Šibeniku. Zamjenik gradonačelnika Splita Bojan Ivošević nam kaže: "Tako da nema ovdje nikakve taktike nikakve politike, ali kad je već došlo do toga onda ima vrlo jasnog stava da se neće negirati oslobođenje Split ali i Dalmacije i pripajanje nazad Hrvatskoj."

Neko novo postolje čekat će bolja vremena, a postupak će vjerojatno potrajati. Na novom će pisati što gradske vlasti budu htjele, a ovaj stari ostat će u svakom slučaju upisan u povijest…

O cijelom slučaju oglasilo se i Ministarstvo kulture i medija.

"Zgroženi smo vandalizmom, jer kako drugačije nazvati samovoljno uklanjanje javne plastike, odnosno autorskog rada jednog od najvećih živućih hrvatskih kipara Kuzme Kovačića. Smatramo potpuno neprihvatljivim da se javna kamena plastika, kao autorski rad nekog umjetnika, a posebno ako je u međuvremenu postala simbol grada, uklanja samo zato što su gradske vlasti nezadovoljne odlukom suda koji ih je upozorio da su postupali suprotno zakonu.

Bez obzira na to što nije zaštićen kao pojedinačno kulturno dobro, štandarac - kameno postolje za zastavu na kojem su uklesani važni datumi iz povijesti grada Splita, čiji je autor akademski kipar Kuzma Kovačić, postavljeno je unutar kulturno-povijesne cjeline zaštićene i upisane na UNESCO-ov popis svjetske baštine. U duhu dobre suradnje, bilo bi očekivano da se Grad Split konzultirao oko odluke o uklanjanju ne samo s Konzervatorskim odjelom nego još i prije da je ovu odluku donijelo neko stručno tijelo ili samo Gradsko vijeće koji inače odlučuju o ovakvim pitanjima koja utječu na izgled i uređenje urbanih središta", stoji u priopćenju Ministarstva.

