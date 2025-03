GRAĐANI ZBUNJENI, A ROK SE BLIŽI / Izbjegni kaznu veću od 6.000 eura: Evo što moraš napraviti prije isteka roka za porez na nekretnine

Iznajmljujete stan samo u sezoni ili imate nekretninu koju uopće ne koristite? Bliži se rok za predaju zahtjeva za utvrđivanje poreza na nekretnine. Ali mnogima i dalje nije jasno što trebaju učiniti. No onima koji zahtjev ne predaju u zakonskom roku prijete kazne. I to od tisuću do gotovo 6 i pol tisuća eura.